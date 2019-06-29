США та Китай продовжать торговельні переговори у вересні

Делегації США та Китаю провели у середу, 31 липня, черговий раунд переговорів з метою розв'язання торговельної суперечки між державами. Зустріч відбулася в Шанхаї. Сторони домовилися продовжити переговори у вересні в США, повідомило після їхнього завершення міністерство торгівлі Китаю, інформує агентство новин dpa. Переговори завершилися на 40 хвилин раніше запланованого терміну без суттєвого прогресу.

Утім, міністерство торгівлі Китаю зазначило, що у Шанхаї делегації обох країн провели "відверті, ефективні та конструктивні переговори". Делегацію США очолювали міністр фінансів США Стівен Мнучін та торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, делегацію Китаю - віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.

На переговорах йшлося зокрема про збільшення закупівлель Китаєм американської сільськогосподарської продукції "відповідно до національних потреб". Крім того, обговорювалося питання, як США можуть створити для цього сприятливі умови.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про незначні шанси на прогрес у переговорах. Він запевнив, що США мають перевагу через сповільнення економічного зростання в Китаї.

Торговельна суперечка між КНР та США

Нагадаємо, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів.

Крім того, міністерство торгівлі США внесло китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.

Попередній раунд торговельних переговорів між США та Китаєм завершився безрезультатно у травні. Однак під час зустрічі на полях саміту Великої двадцятки в Осаці у червні президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори щодо торгівлі. Також Трамп пообіцяв китайському лідеру розблокувати поставки американських фірм для Huawei.