 США спрямують авіаносну групу на Близький Схід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

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Новини

США спрямують авіаносну групу на Близький Схід

США спрямують на Близький Схід авіаносну ударну групу, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану, повідомив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

Авіаносець Abraham Lincoln

Авіаносець Abraham Lincoln

США відправлять на Близький Схід авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln та бомбардувальники, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану. Про це ввечері в неділю, 5 травня, заявив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

За його словами, це відповідь США на "численні чинники та попередження, що викликають занепокоєння", цитує агентство dpa. Про що саме йдеться, Болтон не зазначив. "Сполучені Штати не прагнуть війни з іранським режимом, але ми цілком готові до відповіді на будь-яку атаку - чи з боку проіранських угруповань, чи з боку Корпусу вартових Ісламської революції, чи з боку регулярних збройних сил Ірану", - заявив він.

DW.COM

У разі посилення санкцій США Іран може блокувати поставки нафти через Ормузьку протоку, заявили в Тегерані. А глава МЗС Ірану знову не виключив виходу країни з ядерної угоди. (28.04.2019)

Вашингтон посилює санкційний режим проти Ірану та планує звести експорт нафти Тегераном до нуля. З травня не діятимуть винятки для восьми держав щодо імпорту іранської нафти. (22.04.2019)

За даними джерела агентства АР в міністерстві оборони США, рішенню відправити авіаносну групу на Близький Схід передували "чіткі ознаки" того, що Іран та проіранські угруповання готувалися до можливої атаки на американські війська в регіоні. Потенційними цілями нападу можуть бути як морські, такі і наземні підрозділи.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Вашингтон відновив санкції проти нафтової галузі Ірану. Серед іншого США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-імпортерів. Водночас для восьми країн - Індії, Китаю, Тайваню, Туреччини, Південної Кореї, Японії, Греції та Італії - термін дії санкцій відтермінували на 180 днів. Для цих країн обмеження набули чинності 2 травня.

Як повідомлялося, у відповідь на тотальне нафтове ембарго з боку США Іран пригрозив перекрити поставки нафти з Перської затоки, заблокувавши Ормузьку протоку.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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