США спрямують авіаносну групу на Близький Схід

США відправлять на Близький Схід авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln та бомбардувальники, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану. Про це ввечері в неділю, 5 травня, заявив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

За його словами, це відповідь США на "численні чинники та попередження, що викликають занепокоєння", цитує агентство dpa. Про що саме йдеться, Болтон не зазначив. "Сполучені Штати не прагнуть війни з іранським режимом, але ми цілком готові до відповіді на будь-яку атаку - чи з боку проіранських угруповань, чи з боку Корпусу вартових Ісламської революції, чи з боку регулярних збройних сил Ірану", - заявив він.

За даними джерела агентства АР в міністерстві оборони США, рішенню відправити авіаносну групу на Близький Схід передували "чіткі ознаки" того, що Іран та проіранські угруповання готувалися до можливої атаки на американські війська в регіоні. Потенційними цілями нападу можуть бути як морські, такі і наземні підрозділи.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Вашингтон відновив санкції проти нафтової галузі Ірану. Серед іншого США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-імпортерів. Водночас для восьми країн - Індії, Китаю, Тайваню, Туреччини, Південної Кореї, Японії, Греції та Італії - термін дії санкцій відтермінували на 180 днів. Для цих країн обмеження набули чинності 2 травня.

Як повідомлялося, у відповідь на тотальне нафтове ембарго з боку США Іран пригрозив перекрити поставки нафти з Перської затоки, заблокувавши Ормузьку протоку.