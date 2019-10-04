 США скасували візи для поляків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

США скасували візи для поляків

Безвізовий режим між США та Польщею почне діяти з 11 листопада. Це є свідченням особливих відносин між двома країнами, заявили у міністерстві внутрішньої безпеки США.

Symbolbild EU-USA (picture-alliance/Ulrich Baumgarten)

З 11 листопада США скасовують візовий режим для громадян Польщі. Про це повідомляє міністерство внутрішньої безпеки США у середу, 6 листопада. У заяві відомства ідеться, що поляки з 11 листопада отримують право на в'їзд до США до 90 днів без візи за умови подання заявки на дозвіл для в'їзду до країни.

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Україна уклала угоди про безвізовий режим з Еквадором та Колумбією. Наразі українці можуть подорожувати без оформлення візових документів у 21 країну Латинської Америки, повідомили в міністерстві закордонних справ. (26.09.2019)

За словами президент США Дональда Трампа, військових до Польщі передислокують з Німеччини. Варшава має побудувати для них "базу світового рівня". (12.06.2019)

Як пояснив представник міністерства, включення Польщі до американської програми скасування віз є "підтвердженням особливих відносин між двома країнами".

Президент США Дональд Трамп оголосив про дозвіл на включення Польщі в спеціальну програму США ще на початку жовтня. Це рішення потребувало схвалення міністерства внутрішньої безпеки. Програма надає громадянам країн-учасниць право на в'їзд до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Нагадаємо, що раніше Трамп пообіцяв передислокувати американських військових до Польщі, при цьому польський уряд заплатить за будівництво об'єктів для них. За даними ЗМІ, Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії.

З минулого року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії.

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