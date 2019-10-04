США скасували візи для поляків

З 11 листопада США скасовують візовий режим для громадян Польщі. Про це повідомляє міністерство внутрішньої безпеки США у середу, 6 листопада. У заяві відомства ідеться, що поляки з 11 листопада отримують право на в'їзд до США до 90 днів без візи за умови подання заявки на дозвіл для в'їзду до країни.

Як пояснив представник міністерства, включення Польщі до американської програми скасування віз є "підтвердженням особливих відносин між двома країнами".

Президент США Дональд Трамп оголосив про дозвіл на включення Польщі в спеціальну програму США ще на початку жовтня. Це рішення потребувало схвалення міністерства внутрішньої безпеки. Програма надає громадянам країн-учасниць право на в'їзд до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Нагадаємо, що раніше Трамп пообіцяв передислокувати американських військових до Польщі, при цьому польський уряд заплатить за будівництво об'єктів для них. За даними ЗМІ, Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії.

З минулого року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії.