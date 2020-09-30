США, Росія і Франція вимагають негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху

Міністр закордонних справ Франції, Росії і США у понеділок, 5 жовтня, виступили зі спільною заявою, в якій закликали до негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху. Ці країни є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мінська група займається пошуком шляхів роз'язання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
Читайте також: Коментар: Кому вигідна війна за Нагірний Карабах
"Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео, що представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ, найрішучішим чином засуджують безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабахського конфлікту і за її межами", - йдеться в спільній заяві, текст якої опубліковано на сайті МЗС РФ.
Міністри наголошують, що нещодавні напади є "неприйнятною загрозою для стабільності в регіоні". З огляду на заяву лідерів трьох держав від 1 жовтня міністри "знову закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню".
Читайте також: Путін, Макрон і Трамп закликали Баку та Єреван до переговорів
Глави МЗС зазначили, що збираються "в повній мірі здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи".
"Згідно з цим мандатом, міністри продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання щодо відновлення процесу врегулювання на основі чинних базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам", - йдеться в спільній заяві.
Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнного стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.
Як повідомило міністерство оборони Вірменії, 5 жовтня загинули понад 20 вірменських військових і 20 цивільних осіб. Всього від початку загострення конфлікту кількість жертв з вірменського боку зросла до 250-ти. В Баку не надають даних щодо кількості загиблих азербайджанських військових і кажуть лише про щонайменше 24 вбитих цивільних з моменту початку нових боїв.
Читайте також: Алієв назвав умову припинення вогню в Нагірному Карабаху
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова