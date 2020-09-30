США, Росія і Франція вимагають негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху

Міністр закордонних справ Франції, Росії і США у понеділок, 5 жовтня, виступили зі спільною заявою, в якій закликали до негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху. Ці країни є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мінська група займається пошуком шляхів роз'язання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

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"Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео, що представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ, найрішучішим чином засуджують безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабахського конфлікту і за її межами", - йдеться в спільній заяві, текст якої опубліковано на сайті МЗС РФ.

Міністри наголошують, що нещодавні напади є "неприйнятною загрозою для стабільності в регіоні". З огляду на заяву лідерів трьох держав від 1 жовтня міністри "знову закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню".

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Глави МЗС зазначили, що збираються "в повній мірі здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи".

"Згідно з цим мандатом, міністри продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання щодо відновлення процесу врегулювання на основі чинних базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам", - йдеться в спільній заяві.

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнного стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

Як повідомило міністерство оборони Вірменії, 5 жовтня загинули понад 20 вірменських військових і 20 цивільних осіб. Всього від початку загострення конфлікту кількість жертв з вірменського боку зросла до 250-ти. В Баку не надають даних щодо кількості загиблих азербайджанських військових і кажуть лише про щонайменше 24 вбитих цивільних з моменту початку нових боїв.

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