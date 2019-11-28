США розчаровані погрозою КНДР повернутися до випробувань ракет

Адміністрація США прокоментувала заяви Північної Кореї про намір відмовитися від мораторію на атомні випробування і тестування міжконтинентальних ракет. Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не дотримуватиметься домовленостей, досягнутих з президентом США Дональдом Трампом, це стане "глибоким розчаруванням", заявив американський держсекретар Майк Помпео у вівторок, 31 грудня. Вашингтон сподівається, що Пхеньян обере "стежку дипломатії", віддавши перевагу "миру і благополуччю замість конфлікту та війни", додав глава Держдепартаменту США.

Північнокорейський лідер кількома годинами раніше пригрозив продовжити ракетні випробування, якщо США не змінять свою політику щодо КНДР. За його словами, у Пхеньяна немає підстав дотримуватися обіцянок в односторонньому порядку. "Незабаром світ побачить у КНДР нову стратегічну зброю", - наводить Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) звернення Кім Чен Ина до високопоставлених членів правлячої партії.

Північна Корея в грудні двічі оголошувала про успішне проведення "дуже важливих" випробувань на полігоні Сохе, який раніше використовувався для запуску космічних ракет і випробувань ракетних двигунів.

Зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків по досягненню цієї мети.

Друга зустріч Трампа і Кіма наприкінці лютого 2019 року в Ханої завершилась без досягнення будь-яких домовленостей з питання ядерної програми Північної Кореї.

У червні державні лідери домовилися про відновлення контактів на робочому рівні. У жовтні робочі делегації США і КНДР провели переговори в Стокгольмі. Після їх закінчення північнокорейська сторона заявила про провал зустрічі і висловила розчарування Сполученими Штатами. При цьому Держдепартамент США назвав переговори хорошими і наголосив на необхідності часу і терпіння для пошуку рішень.