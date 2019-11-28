 США розчаровані погрозою КНДР повернутися до випробувань ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

США розчаровані погрозою КНДР повернутися до випробувань ракет

Лідер КНДР Кім Чен Ин раніше пригрозив продовжити випробування ракет і анонсував "нову стратегічну зброю".

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Адміністрація США прокоментувала заяви Північної Кореї про намір відмовитися від мораторію на атомні випробування і тестування міжконтинентальних ракет. Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не дотримуватиметься домовленостей, досягнутих з президентом США Дональдом Трампом, це стане "глибоким розчаруванням", заявив американський держсекретар Майк Помпео у вівторок, 31 грудня. Вашингтон сподівається, що Пхеньян обере "стежку дипломатії", віддавши перевагу "миру і благополуччю замість конфлікту та війни", додав глава Держдепартаменту США.

Північнокорейський лідер кількома годинами раніше пригрозив продовжити ракетні випробування, якщо США не змінять свою політику щодо КНДР. За його словами, у Пхеньяна немає підстав дотримуватися обіцянок в односторонньому порядку. "Незабаром світ побачить у КНДР нову стратегічну зброю", - наводить Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) звернення Кім Чен Ина до високопоставлених членів правлячої партії.

Північна Корея в грудні двічі оголошувала про успішне проведення "дуже важливих" випробувань на полігоні Сохе, який раніше використовувався для запуску космічних ракет і випробувань ракетних двигунів.

Зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

DW.COM

Випробування на космодромі Сохе завершилися успішно, кажуть у КНДР. Жодних подробиць про характер випробувань не наводиться. (14.12.2019)

Неочікувано заявлена зустріч лідерів США Дональда Трампа та Північної Кореї Кім Чен Ина буде проведена на кордоні двох Корей. (30.06.2019)

Відповідальність за це лягає на економічну та аграрну політику північнокорейського режиму, переконаний спецдоповідач ООН з прав людини у КНДР. (23.10.2019)

У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків по досягненню цієї мети.

Друга зустріч Трампа і Кіма наприкінці лютого 2019 року в Ханої завершилась без досягнення будь-яких домовленостей з питання ядерної програми Північної Кореї.

У червні державні лідери домовилися про відновлення контактів на робочому рівні. У жовтні робочі делегації США і КНДР провели переговори в Стокгольмі. Після їх закінчення північнокорейська сторона заявила про провал зустрічі і висловила розчарування Сполученими Штатами. При цьому Держдепартамент США назвав переговори хорошими і наголосив на необхідності часу і терпіння для пошуку рішень.

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