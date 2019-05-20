 США розраховують на тісні партнерські відносини з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

США розраховують на тісні партнерські відносини з Зеленським

Міністр енергетики США Рік Перрі пообіцяв, що його країна "і надалі стоятиме з народом України". У посольстві США висловили сподівання на партнерські відносини з Володимиром Зеленським.

Рік Перрі високо оцінив промову Зеленського у Раді

Рік Перрі високо оцінив промову Зеленського у Раді

Міністр енергетики США Рік Перрі, який очолював офіційну делегацію Вашингтона на інавгурації президента України Володимира Зеленського, заявив, що його країна "і надалі стоятиме з народом України". "Ми будемо стояти з ним в його прагненні до незалежності, в його прагненні до свободи - а один з найпотужніших способів досягнення свободи - це завдяки економічній свободі", - йдеться у заяві Перрі, яка була оприлюднена на сайті посольства США в Україні.

Він зауважив, що інавгураційна промова Зеленського у Верховній Раді була "дуже потужною у його візії майбутнього України". "І справа в тому, що його обрання - це власне про народ України, а не про нього самого", - зауважив американський міністр.

DW.COM

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському на шляху втілення реформ та в боротьбі за територіальну цілісність. (20.05.2019)

Глава української держави Володимир Зеленський провів урочисту зустріч з представниками іноземних делегацій, які прибули на його інавгурацію, і подякував їм за допомогу. (20.05.2019)

Перрі також наголосив, що "Америка тут, щоб надіслати чітке повідомлення". "Президент Сполучених Штатів попросив нас приїхати, щоб передати народу України, що він може розраховувати на Сполучені Штати, розраховувати на те, що вони співпрацюватимуть з цим президентом, і, сподіваюся, з цим парламентом, щоб досягти попереду найкращих днів для народу України", - заявив міністр енергетики США. 

Крім того, посольство США в Україні в окремій заяві наголосило, що США очікують із Зеленським "на тісні партнерські відносини для просування партнерства між Україною та США". "Сьогодні міністр енергетики США Рік Перрі та інші посадові особи США взяли участь у двосторонній зустрічі, де вони підтвердили прагнення США до співпраці з президентом Зеленським та народом України у підтримці євроатлантичних реформ в Україні", - додали в посольстві. У зустрічі також взяв участь спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

У понеділок Зеленський також провів двосторонні зустрічі, зокрема, з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд та президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

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