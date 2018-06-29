 США розглядають можливість виведення своїх військових з Німеччини - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

США розглядають можливість виведення своїх військових з Німеччини - ЗМІ

35 тисяч американських солдатів, які дислоковані у ФРН, можуть бути відправлені додому або передислоковані до Польщі, пише The Washington Post. Мова поки йде лише про внутрішнє дослідження Пентагону.

Американські солдати в Німеччині

Американські солдати в Німеччині

Пентагон розглядає можливість повного або часткового виведення своїх військових з Німеччини. Про це в суботу, 30 червня, повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела. На даний момент у Німеччині дислоковані 35 тисяч військових з США.

За інформацією газети, мова йде про внутрішнє дослідження Пентагону щодо вартості дислокації військ у Німеччині та їхнього виведення. Один з можливих варіантів розвитку подій - передислокація військових США до Польщі.

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Президент США Дональд Трамп розкритикував ФРН за недостатні витрати на оборону. Генсек НАТО Єнс Столтенберг подякував президенту Трампу за "лідерство" у питанні збільшення видатків на оборону. (18.05.2018)

Трамп приголомшений кількістю солдатів США в Німеччині

Прес-секретар міноборони США Ерік Пахон в інтерв'ю газеті спростував наявність планів щодо виведення військ. Однак він також заявив, що Пентагон регулярно перевіряє доцільність розміщення військових контингентів за кордоном.

За даними The Washington Post, на одній із зустрічей зі своїми військовими радниками президент Дональд Трамп був "приголомшений" масштабом присутності солдатів США в Німеччині.

Нагадаємо, що американський президент неодноразово критикував Німеччину за низькі витрати на оборону і заявляв, що країни Євросоюзу "наживаються на Америці", користуючись її військовим захистом і виграючи в торговельному балансі з США.

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