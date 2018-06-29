США розглядають можливість виведення своїх військових з Німеччини - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість повного або часткового виведення своїх військових з Німеччини. Про це в суботу, 30 червня, повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела. На даний момент у Німеччині дислоковані 35 тисяч військових з США.

За інформацією газети, мова йде про внутрішнє дослідження Пентагону щодо вартості дислокації військ у Німеччині та їхнього виведення. Один з можливих варіантів розвитку подій - передислокація військових США до Польщі.

Трамп приголомшений кількістю солдатів США в Німеччині

Прес-секретар міноборони США Ерік Пахон в інтерв'ю газеті спростував наявність планів щодо виведення військ. Однак він також заявив, що Пентагон регулярно перевіряє доцільність розміщення військових контингентів за кордоном.

За даними The Washington Post, на одній із зустрічей зі своїми військовими радниками президент Дональд Трамп був "приголомшений" масштабом присутності солдатів США в Німеччині.

Нагадаємо, що американський президент неодноразово критикував Німеччину за низькі витрати на оборону і заявляв, що країни Євросоюзу "наживаються на Америці", користуючись її військовим захистом і виграючи в торговельному балансі з США.

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