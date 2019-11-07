США підпишуть торговельну угоду з Китаєм у січні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що першу частину торговельної угоди з Китаєм буде підписано 15 січня. Про досягнення домовленостей між Вашингтоном та Пекіном стало відомо ще в середині грудня, однак уперше було названо конкретну дату підписання угоду. Новий договір Трамп назвав "дуже великим і всеохоплюючим". На церемонії підписання, яка відбудеться в Білому домі, за словами Трампа, будуть присутні "високопосадовці Китаю". "Пізніше я поїду до Пекіна, де розпочнуться переговори щодо другої частини (торговельної угоди. - Ред.)", - написав Трамп у Twitter у вівторок, 31 грудня.

Представники обох сторін наразі не оприлюднили текст угоди. Утім, відомо, що в англомовній версії вона має обсяг 86 сторінок та охоплює такі сфери як інтелектуальна власність, технології, сільське господарство, фінансові послуги, валютні та іноземні біржі, повідомили у Білому домі.

США збережуть 25-ти відсоткові мита на китайські товари на загальну суму у 250 мільярдів доларів, при цьому митні тарифи на інші імпортні позиції загальною вартістю 120 мільярдів доларів будуть знижені вдвічі до 7,5 відсотка. Крім того, в грудні США вже відмовилися від планів запровадити нові штрафні мита на низку товарів із Китаю, серед яких смартфони та лептопи, загальною вартістю близько 150 мільярдів доларів.

У свою чергу, Китай має протягом двох років збільшити обсяги імпорту з США на 200 мільярдів доларів. Зокрема, він імпортуватиме більше американської пшениці та кукурудзи. Угода передбачатиме кращий захист іноземних компаній у Китаї та китайських компанії у США, повідомили у китайському уряді.

Торговельна суперечка між США і Китаєм триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.