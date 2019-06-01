США припиняють привілейований режим торгівлі з Індією

Сполучені Штати Америки з 5 червня припинять привілейований режим торгівлі з Індією, оголосив американський президент Дональд Трамп. Індія протягом десятиріч була найбільшим бенефіціаром програми Загальної системи преференцій (GSP) США. Ця система дозволяла країні безмитно експортувати товарів на суму 5,7 мільярда доларів на рік, зазначає Конгрес США.

"Я визначив, що Індія не запевнила Сполучені Штати, що вона забезпечить справедливий і розумний доступ до своїх ринків (…) Відповідно, доцільно припинити визначення Індії, як країни-бенефіцара, що розвивається", - заявив американський президент у п'ятницю, 31 травня, передає агенція AFP. Він додав, що хоче, щоб американські товари мали більше доступу до індійського ринку.

У відповідь на заяву Трампа індійський уряд повідомив, що все одно буде прагнути до побудови міцних економічних зв'язків з США. "Індія, як і США та інші держави, завжди дотримуватиметься національних інтересів у цих питаннях", - йдеться у заяві міністерства торгівлі країни, інформує агенція Reuters.

Індійський уряд наголосив, що розглядає цю проблему як частину поточних економічних відносин з США та "буде продовжувати розвивати міцні зв'язки" з ними. "Ми впевнені, що дві країни продовжать інтенсивно працювати разом задля подальшого зростання цих зв'язків у взаємовигідний спосіб", - йдеться у заяві.

Вашингтон вже давно скаржився на обмежений доступ до великого індійського ринку, що нараховує 1,3 мільярда людей. У 2017-2018 роках торговельний дефіцит США з Індією складав 26,7 мільярда доларів. За останніми даними, рівень економічного зростання в Індії скорочується третій квартал поспіль і з початку цього року становив 5,8 відсотка. Водночас рівень безробіття у країні в 2018 році досяг 45-річного максимуму.