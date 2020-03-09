 США почали виведення військових з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

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Новини

США почали виведення військових з Афганістану

Як було передбачено мирною угодою між Вашингтоном та "Талібаном", американські військові почали залишати територію Афганістану. Втім, у них ще є "військові засоби" для боротьби з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані

Американські військові почали залишати Афганістан, як було передбачено мирною угодою між США та радикальним ісламістським рухом "Талібан". Про це в понеділок, 9 березня, повідомив речник військових США в Афганістані Сонні Леггетт. Передбачається, що протягом 135 днів кількість американських солдатів у країні скоротиться з нинішніх понад 12 тисяч до 8,6 тисячі.

Попри початок процесу виведення американські військові в Афганістані все ще мають "усі військові засоби" для боротьби з терористичними угрупуваннями "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" та для підтримки афганської армії, додав Леггетт.

Нагадаємо, що історичну угоду між США та рухом "Талібан" було підписано 29 лютого в столиці Катару Досі. Угода має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. У рамках угоди США та їхні союзники пообіцяли вивести з країни усі свої війська.

Зараз таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Дотепер вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

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