США посилюють військову присутність у Перській затоці

У відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном Сполучені Штати вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході. У п'ятницю, 10 травня, стало відомо про рішення виконуючого обов'язки міністра оборони США Патріка Шанахана відправити в регіон Перської затоки десантно-вертолітний корабель "Арлінгтон" і батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згідно з оприлюдненою 10 травня заявою міноборони США, ці сили мають приєднатися до відряджених перед цим у Перську затоку авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52.

Раніше в регіон відправили бомбардувальники B-52

Про графік прибуття цих сил та місце їхньої майбутньої дислокації нічого не повідомляється з міркувань безпеки.

"Чіткий та недвозначний сигнал" Ірану

Водночас радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон наголосив, що такими діями Вашингтон намагається надіслати Тегерану "чіткий та недвозначний сигнал" з метою застерегти іранське керівництво від можливих агресивних дій проти США чи їхніх партнерів у регіоні, повідомляє інформагенція AFP.

Нагадаємо, конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузі Ірану.

У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.