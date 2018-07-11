 США посилюють військову присутність у Перській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

США посилюють військову присутність у Перській затоці

Міноборони США схвалило відправку до країн Перської затоки військового корабля і ракетного комплексу Patriot. Раніше в регіон відрядили авіаносець та бомбардувальники B-52.

Десантно-вертолітний корабель Арлінгтон

Десантно-вертолітний корабель "Арлінгтон"

У відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном Сполучені Штати вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході. У п'ятницю, 10 травня, стало відомо про рішення виконуючого обов'язки міністра оборони США Патріка Шанахана відправити в регіон Перської затоки десантно-вертолітний корабель "Арлінгтон" і батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згідно з оприлюдненою 10 травня заявою міноборони США, ці сили мають приєднатися до відряджених перед цим у Перську затоку авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52.

Бомбардувальник B-52

Раніше в регіон відправили бомбардувальники B-52

Про графік прибуття цих сил та місце їхньої майбутньої дислокації нічого не повідомляється з міркувань безпеки.

"Чіткий та недвозначний сигнал" Ірану

DW.COM

Іран оголосив про вихід із частини ядерної угоди та погрожує заблокувати доступ до Перської затоки. США відправили у регіон свої військові кораблі. Чи існує загроза війни? DW дає відповіді на головні запитання. (08.05.2019)

Президент Ірану Роухані хоче частково відмовитися від виконання ядерної угоди, якщо країні не дадуть можливість оминати санкції США. Це - доволі ризикований хід, вважає Джамшид Барзегар. (09.05.2019)

Євросоюз, Великобританія, Німеччина та Франція й надалі підтримують ядерну угоду з Іраном, проте відкидають "ультиматуми" з боку Тегерана. (09.05.2019)

Водночас радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон наголосив, що такими діями Вашингтон намагається надіслати Тегерану "чіткий та недвозначний сигнал" з метою застерегти іранське керівництво від можливих агресивних дій проти США чи їхніх партнерів у регіоні, повідомляє інформагенція AFP.

Нагадаємо, конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузі Ірану.

У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.

Дивитись відео 01:23

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

Посилання в інтернеті

https://dod.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1844752/statement-from-the-department-of-defense-on-additional-forces-to-us-central-com/

Аудіо й відео до теми

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)  

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