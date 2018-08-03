 США поновили санкції проти Ірану - Тереган послаблює валютні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

США поновили санкції проти Ірану - Тереган послаблює валютні обмеження

Санкції США проти Ірану повертаються. Аби протистояти новому витку санкцій США, Іран планує пом'якшити правила обміну валюти в країни.

Іран полегшує валютні операції, щоб протистояти санкціям США

Тегеран полегшує валютні операції, щоб протистояти санкціям Вашингтона

Санкції США проти Ірану, дію яких було призупинено за умовами ядерної угоди часів президентства Барака Обами, з понеділка, 6 серпня, здебільшого знову чинні. Ще у травні нинішній президент США Дональд Трамп прийняв відповідне рішення. 

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео, коментуючи повернення санкцій у неділю, 5 серпня, заявив, що Вашингтон "забезпечить виконання сакцій", які є "відповіддю на ворожі дії" Ірану, цитує інформагентство AFP. Поновлені в дії обмеження стосуються більшість секторів економіки. У листопаді мають бути поновлені також американські санкції щодо енергетичного сектора.

DW.COM

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. Частиною перевірки буде питання, чи не йдеться про порушення режиму санкцій, запроваджених з боку США. (09.07.2018)

Перед початком дії санкцій з боку США, іранська авіакомпанія отримала п'ять європейських літаків. Тегеран відзначає, що ЄС виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном. (05.08.2018)

Тегеран вимагає компенсації втрат через майбутні економічні санкції з боку США. Підписанти ядерної угоди домовилися продовжити консультації. (06.07.2018)

Готуючись до нового витка санкцій та на тлі протестів проти погіршення економічної ситуації в країні, Іран прийняв рішення пом'якшити правила обороту валюти в країні. Уряд намагається таким чином протистояти стрімкій девальвації національної валюти країни. Зокрема, скасувати мають заборону на продаж готівкової валюти в обмінних пунктах за гнучкими курсами для, наприклад, подорожей за кордон. Крім того, влада не обмежуватиме ввезення в Іран іноземної валюти або золота, пише інформагенція агенція Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Після виходу з угоди Вашингтон прийняв рішення розширити санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі.

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