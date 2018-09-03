США погрожують санкціями і арештами суддям Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати Америки не будуть співпрацювати чи надавати підтримку Міжнародному кримінальному суду (МКС), заявив у понеділок, 10 вересня, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

"Ми дамо МКС самому померти. Зрештою МКС для нас вже практично помер", - заявив Болтон у своєму виступі під час засідання Федералістського товариства у Вашингтоні.

Окрім того, радник Дональда Трампа пригрозив, що США можуть вдатися до арешту та застосування санкцій щодо суддів МКС у тому разі, якщо суд зробить будь-які спроби обвинуватити американських військових у скоєнні воєнних злочинів у Афганістані.

Серед перерахованих Болтоном можливих заходів щодо суддів МКС - заборона на в'їзд до США, накладення санкцій на їхні активи у фінансовій системі США та відкриття проти них кримінальних справ. "Те ж саме ми зробимо із будь-якою компанією або державою, яка допомагатиме МКС проводити розслідування проти американців", - пригрозив Болтон. На думку радника Трампа, базований у Гаазі суд є "відверто небезпечним" для США, Ізраїлю та інших союзників Вашинтона.

Наприкінці 2016 року прокурорка МКС в Гаазі Фату Бенсуда у своєму звіті припустила, що американські військові, ймовірно, винні у щонайменше 61 випадках катування або жорсткого поводження з ув'язненими в Афганістані у 2003-2004 роках.

Створення Міжнародного кримінального передбачено Римським статутом, який був підписаний у 1998 році та набув чинності у 2002 році. На даний момент статут ратифікували понад 120 держав світу. До компетенції МКС належить розгляд справ про геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Серед країн, що підписали Римський статут, були і Сполучені Штати. Утім, у 2002 році тодішній президент США Джордж Буш-молодший відкликав підпис під документом. Аналогічним чином вчинив у 2016 році і президент Росії Володимир Путін.