США планують запровадити нові мита на імпорт з Китаю

Адміністрація президента США оголосила запровадження додаткових мит на товари з Китаю на загальну суму в 200 мільярдів доларів на рік. Згідно зі зробленою ввечері вівторка, 10 липня, заявою американського торгового представника Роберта Лайтхайзера, йдеться про 10-відсоткове ввізне мито для певних категорій китайських товарів, передає інформагенція Reuters.

Тим часом у Вашингтоні зазначили, що досі не ухвалено остаточний список товарів, адже в Білому домі ще мають намір порадитися з експертами щодо цього. Загалом процедура триватиме близько двох місяців. Такі кроки з боку США можуть ще більше загострити торговельні суперечки між двома країнами.

Раніше президент США Дональд Трамп припускав, що США можуть обкласти продукцію з Китаю митними зборами сумарно на 500 мільярдів доларів на рік. Така сума приблизно дорівнює обсягам річного імпорту США з Китаю. Трамп неодноразово звинувачував Китай і інші країни-експортери в нечесній торговельній політиці, від якої США зазнають чималих збитків.

У Пекіні натомість звинувачення Трампа відкидають та критикують нинішні плани США розширити ввізні мита. За словами речників уряду КНР, такі дії з боку Білого дому становлять загрозу системі Світової організації торгівлі (СОТ) та шкодять глобалізації. Пекін пригрозив також застосувати контрзаходи проти США.

Нагадаємо, 6 липня набули чинності нові мита США проти Китаю. Митний збір в розмірі 25 відсотків тепер поширюється на 818 найменувань китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів. Серед товарів, що підпали під дію мит, автомобілі, елементи конструкції літаків і жорсткі диски.