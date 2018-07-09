 США планують запровадити нові мита на імпорт з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

США планують запровадити нові мита на імпорт з Китаю

Американський уряд має намір обкласти новими митами товарний імпорт з КНР. Точного списку товарів поки не затверджено, але відомо, що під дію мит підпадатимуть товари на суму 200 мільярдів доларів на рік.

Китайські працівники

Адміністрація президента США оголосила запровадження додаткових мит на товари з Китаю на загальну суму в 200 мільярдів доларів на рік. Згідно зі зробленою ввечері вівторка, 10 липня, заявою американського торгового представника Роберта Лайтхайзера, йдеться про 10-відсоткове ввізне мито для певних категорій китайських товарів, передає інформагенція Reuters.

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Після кроку Вашингтона Пекін оголосив про запровадження мит на товари зі США на аналогічний обсяг імпорту. Мита на першу групу товарів починають діяти з 6 липня. (15.06.2018)

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Тим часом у Вашингтоні зазначили, що досі не ухвалено остаточний список товарів, адже в Білому домі ще мають намір порадитися з експертами щодо цього. Загалом процедура триватиме близько двох місяців. Такі кроки з боку США можуть ще більше загострити торговельні суперечки між двома країнами.

Раніше президент США Дональд Трамп припускав, що США можуть обкласти продукцію з Китаю митними зборами сумарно на 500 мільярдів доларів на рік. Така сума приблизно дорівнює обсягам річного імпорту США з Китаю. Трамп неодноразово звинувачував Китай і інші країни-експортери в нечесній торговельній політиці, від якої США зазнають чималих збитків.

У Пекіні натомість звинувачення Трампа відкидають та критикують нинішні плани США розширити ввізні мита. За словами речників уряду КНР, такі дії з боку Білого дому становлять загрозу системі Світової організації торгівлі (СОТ) та шкодять глобалізації. Пекін пригрозив також застосувати контрзаходи проти США.

Нагадаємо, 6 липня набули чинності нові мита США проти Китаю. Митний збір в розмірі 25 відсотків тепер поширюється на 818 найменувань китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів. Серед товарів, що підпали під дію мит, автомобілі, елементи конструкції літаків і жорсткі диски.

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