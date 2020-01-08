США передали Україні дані щодо катастрофи літака МАУ - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрілися у п'ятницю, 10 січня, з повіреною у справах США Крістіною Квін, від якої вони отримали "важливі дані" про катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані. Про це з посиланням на Twitter Пристайка пише інформаційне агентство Reuters.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема з керівницею посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав глава українського МЗС.

Водночас він не уточнив, про які саме дані йдеться, та не навів інших подоробиць зустрічі.

Пристайко додав, що о 15:00 за київським часом відбудеться телефонна розмова Зеленського з дрежавним секретарем США Майком Помпео.

Нагадаємо, ввечері 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ, який 8 січня розбився поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою. У той же час президент США Дональд Трамп також заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Вранці 10 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ як причину авіакатастрофи в Тегерані не виключається, але станом на сьогодні не підтверджена. Він також звернувся до західних партнерів з проханням надати усі відповідні дані та докази у розпорядження комісії з розслідування аварії літака.

У Тегерані назвали звинувачення у збітті українського літака "брехнею".