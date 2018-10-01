 США переглядають угоди, які можуть бути підставою для позовів до Міжнародного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

США переглядають угоди, які можуть бути підставою для позовів до Міжнародного суду

Сполучені Штати переглядають усі міжнародні угоди, через які на них можуть подати позови до Міжнародного суду ООН, заявив Джон Болтон. Зокрема, Вашингтон вирішив вийти з Факультативного протоколу до Віденської конвенції.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Сполучені Штати Америки переглядають свою участь у всіх міжнародних угодах, якщо вони потенційно можуть призвести до судових позовів проти них у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, рішення якого є обов'язковими до виконання. Про це у середу, 3 жовтня, заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

"Ми розпочнемо перегляд усіх міжнародних угод, які можуть піддати Сполучені Штати під нібито зобов'язуючу юрисдикцію з врегулювання спорів у Міжнародному суді. Сполучені Штати не будуть сидіти, склавши руки, коли безпідставні політизовані позови подають проти нас", - заявив Болтон, цитує агенція Reuters.

DW.COM

Палестинська автономія подала до Міжнародного суду ООН позов, у якому вимагає виведення посольства США з Єрусалима. (29.09.2018)

Після рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, що зобов'язує Вашингтон скасувати частину санкцій проти Тегерана, США розривають договір про дружбу з Іраном, повідомив держсекретар Майк Помпео. (03.10.2018)

Президент США Дональд Трамп вже ухвалив рішення вийти з Факультативного протоколу про обов'язкове вирішення спорів до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, повідомив Болтон. При цьому США не мають наміру виходити з самої конвенції.

Це рішення обумовлено позовом, поданим представниками Палестинської автономії в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі. Заявники пояснюють подачу позову перенесенням посольства США в Ізраїлі в Єрусалим, що, на їхню думку, є порушенням міжнародного права. Тому палестинці вимагають виведення американської дипломатичної місії з Єрусалима.

3 жовтня Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав неприпустимими обмежувальні заходи США на гуманітарні вантажі до Ірану. Він постановив, що Вашингтон має скасувати частину своїх санкцій проти цієї країни. У відповідь на це Сполучені Штати вирішили розірвати договір про дружбу з Іраном.

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