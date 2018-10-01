США переглядають угоди, які можуть бути підставою для позовів до Міжнародного суду

Сполучені Штати Америки переглядають свою участь у всіх міжнародних угодах, якщо вони потенційно можуть призвести до судових позовів проти них у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, рішення якого є обов'язковими до виконання. Про це у середу, 3 жовтня, заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

"Ми розпочнемо перегляд усіх міжнародних угод, які можуть піддати Сполучені Штати під нібито зобов'язуючу юрисдикцію з врегулювання спорів у Міжнародному суді. Сполучені Штати не будуть сидіти, склавши руки, коли безпідставні політизовані позови подають проти нас", - заявив Болтон, цитує агенція Reuters.

Президент США Дональд Трамп вже ухвалив рішення вийти з Факультативного протоколу про обов'язкове вирішення спорів до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, повідомив Болтон. При цьому США не мають наміру виходити з самої конвенції.

Це рішення обумовлено позовом, поданим представниками Палестинської автономії в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі. Заявники пояснюють подачу позову перенесенням посольства США в Ізраїлі в Єрусалим, що, на їхню думку, є порушенням міжнародного права. Тому палестинці вимагають виведення американської дипломатичної місії з Єрусалима.

3 жовтня Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав неприпустимими обмежувальні заходи США на гуманітарні вантажі до Ірану. Він постановив, що Вашингтон має скасувати частину своїх санкцій проти цієї країни. У відповідь на це Сполучені Штати вирішили розірвати договір про дружбу з Іраном.