 США не планують виведення військових з Іраку - Пентагон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Новини

США не планують виведення військових з Іраку - Пентагон

В міністерстві оборони США американських військових в Іраку назвали "силами добра" і наголосили, що їхня присутність в країні дозволяє НАТО брати участь у виконанні місії з боротьби з "Ісламською державою".

Американські військові в Іраку

Американські військові в Іраку

США не планують виведення свого військового контингенту з Іраку, заявив у п'ятницю, 17 січня, помічник міністра оборони США Джонатан Гофман. "Нині у нас немає планів щодо виведення військ з Іраку", - повідомив він на брифінгу у відомстві, цитує агенція "Інтерфакс". Гофман зазначив, що "очевидним" є той факт, що американські війська в Іраку - це "сили добра", а їхня присутність в країні "дозволяє НАТО також брати участь у виконанні місії з боротьби з "Ісламською державою" (ІД).

За словами Гофмана, Пентагон не отримував жодних вказівок щодо виведення військ, які надають Іраку допомогу в гарантуванні безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Багдад наразиться на серйозні санкції, якщо влада Іраку ухвалить рішення про виведення американських військ з країни. Він також сказав, що США не виведуть свої війська з Іраку доти, доки Багдад не розплатиться за побудовану на американські кошти військово-повітряну базу, яка обійшлася в мільярди доларів.

DW.COM

Розташована на північ від Багдада авіабаза Балад, де дислокуються військові США, зазнала ракетного обстрілу. На територію бази впало вісім ракет від систем залпового вогню. (12.01.2020)

Унаслідок здійсненого 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази США в Іраку постраждало кілька американських військових. Наявність постраждалих під час обстрілу визнало Центральне командування армії США. (17.01.2020)

Як повідомлялося, парламент Іраку ухвалив резолюцію, що вимагає від уряду заходів щодо виведення іноземних військ з іракської території, припинення співпраці з міжнародною коаліцією проти ІД. Причиною ухвалення такого рішення стала операція американських військових в Багдаді, внаслідок якої 3 січня загинув командир іранського спецпідрозділу "КудсКасем Сулеймані.

На початку січня американські ЗМІ оприлюднили лист командувача очолюваної США коаліції з боротьби проти ІД Вільяма Сілі, в якому він інформував іракських колег про намір найближчими днями провести передислокацію військ і, таким чином, підготуватися до виведення сил з Іраку у відповідь на вимогу парламенту країни. Однак голова міністерства оборони США Марк Еспер спростував цю інформацію. "Немає жодного рішення щодо виведення (військ. - Ред.) з Іраку. Крапка", - зазначив голова Пентагону 6 січня.

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