США не планують виведення військових з Іраку - Пентагон

США не планують виведення свого військового контингенту з Іраку, заявив у п'ятницю, 17 січня, помічник міністра оборони США Джонатан Гофман. "Нині у нас немає планів щодо виведення військ з Іраку", - повідомив він на брифінгу у відомстві, цитує агенція "Інтерфакс". Гофман зазначив, що "очевидним" є той факт, що американські війська в Іраку - це "сили добра", а їхня присутність в країні "дозволяє НАТО також брати участь у виконанні місії з боротьби з "Ісламською державою" (ІД).

За словами Гофмана, Пентагон не отримував жодних вказівок щодо виведення військ, які надають Іраку допомогу в гарантуванні безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Багдад наразиться на серйозні санкції, якщо влада Іраку ухвалить рішення про виведення американських військ з країни. Він також сказав, що США не виведуть свої війська з Іраку доти, доки Багдад не розплатиться за побудовану на американські кошти військово-повітряну базу, яка обійшлася в мільярди доларів.

Як повідомлялося, парламент Іраку ухвалив резолюцію, що вимагає від уряду заходів щодо виведення іноземних військ з іракської території, припинення співпраці з міжнародною коаліцією проти ІД. Причиною ухвалення такого рішення стала операція американських військових в Багдаді, внаслідок якої 3 січня загинув командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані.

На початку січня американські ЗМІ оприлюднили лист командувача очолюваної США коаліції з боротьби проти ІД Вільяма Сілі, в якому він інформував іракських колег про намір найближчими днями провести передислокацію військ і, таким чином, підготуватися до виведення сил з Іраку у відповідь на вимогу парламенту країни. Однак голова міністерства оборони США Марк Еспер спростував цю інформацію. "Немає жодного рішення щодо виведення (військ. - Ред.) з Іраку. Крапка", - зазначив голова Пентагону 6 січня.