США не дозволять лишатися в країні іноземним студентам, які вчаться онлайн

США не дозволятимуть іноземним студентам залишатися в країні, якщо через пандемію коронавірусу всі їхні заняття в осінньому семестрі перенесені в онлайн. "Студенти з візами F-1 та M-1, які відвідують навчальні заклади, що цілком перейшли на навчання онлайн, не можуть брати повне навчальне навантаження та залишатися в Сполучених Штатах", - оголосила в понеділок, 6 липня, Міграційна та митна правоохоронна служба США.

Відомство наголошує, що студенти, які вчаться на таких програмах, повинні виїхати з країни. Ті ж, хто хоче лишитися в США, повинні ужити заходів, як-от перевестися до навчального закладу з очною формою навчання. Якщо цього не станеться, їм загрожують наслідки, зокрема й видворення з країни, попереджає служба.

Міграційна та митна правоохоронна служба також повідомила, що Державний департамент США не видаватиме візи студентам, які зараховані на програми, які в осінньому семестрі відбуватимуться суто онлайн, а митно-прикордонна служба країни не впускатиме таких студентів до США.

Більшість американських університетів та коледжів ще не оголосили про свої плани на осінній семестр. Багато з них розглядають можливість застосування гібридної моделі, що передбачає як очні, так і онлайн-заняття. Проте деякі заклади, як-от Гарвардський університет, вже оголосили що всі заняття будуть проводитися онлайн. Утім, Гарвард дозволить 40 відсоткам студентів бакалаврських програм повернутися до студентського містечка (але вони теж вчитимуться онлайн).

У 2018-2019 роках у США навчалися понад мільйон іноземних студентів, які становили 5,5 відсотка всіх студентів країни. Найбільше іноземних студентів приїжджає до США з Китаю, Індії, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Канади.