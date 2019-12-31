США не виводять війська з Іраку - глава Пентагону

Голова міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку після появи відповідної інформації у американських ЗМІ. Про це Еспер заявив ввечері понеділка, 6 січня.

"Немає жодного рішення щодо виведення (військ. - Ред.) з Іраку. Крапка", - зазначив голова Пентагону.

Раніше американські ЗМІ оприлюднили листа командувача очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Вільяма Сілі, в якому він інформував іракських колег про намір найближчими днями провести передислокацію військ і, таким чином, підготуватися до виведення сил з Іраку у відповідь на вимогу парламенту країни.

"Ми поважаємо ваше суверенне рішення вимагати нашого виходу", - зазначалося у листі.

Втім, за словами Еспера, він не знає, що це за лист та звідки він узявся.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі під час спільного із Еспером брифінгу зазначив, що лист про підготовку до виведення сил очолюваної США коаліції з Іраку, який потрапив у розпорядження ЗМІ, - це чорновий варіант, який не мав бути надісланим.

"Цей лист - чорновий варіант. На ньому не стояв підпис, і його не слід публікувати. Текст невдало сформульований. У ньому помилково йдеться про виведення військ", - пояснив Міллі.

В Іраку на сьогодні перебувають понад п'ять тисяч військових США.

Парламент Іраку на екстреному засіданні в неділю, 5 січня, ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

6 січня представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні вирішили призупинити місію Альянсу в Іраку заради безпеки своїх військових.