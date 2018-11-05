США назвали країни, які можуть і далі купувати іранську нафту без ризику санкцій

Сполучені Штати оприлюднили список країн, яким вони тимчасово дозволили купувати нафту в Ірану попри нові жорсткі санкції. Як повідомив у понеділок, 5 листопада, держсекретар США Майк Помпео, винятки зроблені для Китаю, Греції, Індії, Італії, Туреччини, Південної Кореї, Японії та Тайваню, передає агенція Reuters.

Він зазначив, що їх звільнили від наслідків дії санкцій через "особливі обставини". За словами Помпео, США спрямовують зусилля для того, щоб інші країни звели імпорт іранської нафти до нуля.

Держсекретар США також зазначив, що вже понад 20 країн скоротили імпорт нафти з Ірану, зменшивши його більш ніж на один мільйон барелів на день. "Режим з травня до сьогодні втратив понад 2,5 мільярда доларів на продажі нафти", - зазначив Помпео.

Як повідомлялося, з 5 листопада Вашингтон відновив санкції проти Ірану, які діяли до підписання з країною ядерної угоди у 2015 році. Санкції спрямовані передовсім на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь. Ці заходи поширюються також і на підприємства інших держав, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. У разі продовження ведення бізнесу з іранськими підприємствами компанії ризикують опинитися поза фінансовою системою США.

Президент Ірану Хасан Роухані назвав американські санкції "незаконними і несправедливими" та заявив, що країна "гордо зламає" їх в "економічній війні".