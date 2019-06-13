 США нададуть Польщі безвізовий режим - Дональд Трамп | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

США нададуть Польщі безвізовий режим - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив долучити Польщу до американської програми безвізового в'їзду. Варшава роками домагається вступу до цієї програми.

Зустріч президентів США Дональда Трампа та Польщі Анджея Дуди

Зустріч президентів США Дональда Трампа та Польщі Анджея Дуди у Нью-Йорку (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 4 жовтня заявив, що Сполучені Штати скасовують візи для громадян Польщі, повідомляє агенція Reuters. Ще минулого місяця Трамп повідомив, що надасть Польщі доступ до програми безвізового в'їзду, яка дозволяє громадянам країн-учасниць перебувати в США в рамках туристичних та робочих поїздок до 90 днів без візи.

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Близько 260 мільйонів доларів інвестують у будівництво сховищ для розміщення американської бронетехніки на авіабазі в польському Повідзі, підтвердили у Північноатлантичному альянсі. (24.03.2019)

Президенти США та Польщі Дональд Трамп та Анджей Дуда обговорили, як перешкодити газопроводу "Північний потік-2". (24.09.2019)

Зазначається, що Держдеп США офіційно номінував Польщу на цю програму. Коли країну до неї долучать, поки що невідомо. Польща давно домагається скасування віз до США.

Нагадаємо, що раніше Трамп пообіцяв передислокувати американських військових до Польщі, при цьому польський уряд заплатить за будівництво об'єктів для них. У травні цього року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна прагне постійного розміщення американських військових на своїй території. За даними ЗМІ, Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії.

З минулого року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії. 

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