 США можуть допомогти Україні, якщо Росія перекриє транзит газу у 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

США можуть допомогти Україні, якщо Росія перекриє транзит газу у 2020 році

Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття Росією транзиту газу у 2020 році.

США допоможуть Україні, якщо РФ перекриє транзит газу у 2020 році

США допоможуть Україні, якщо РФ перекриє транзит газу у 2020 році

Вашингтон готовий допомогти Києву у підготовці до ймовірного перекриття транзиту газу у 2020 році з боку РФ, заявив радник посольства США в Україні з економічних питань Джон Пол Шутте (John Paul Schutte).

DW.COM

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"Україна має бути підготовлена на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну у 2020 році, як вона погрожує це зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії мають вжити заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму", - сказав Шутте в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у середу, 12 червня.

Він відзначив низку важливих реформ в енергетичному секторі країни.

"Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил "Нафтогаз" нині є головним вкладником до державного бюджету. Але потрібні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, скорочення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі", - зазначив Шутте.

США нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів допомоги

Крім того, Шутте повідомив, що у 2019 фінансовому році США нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми у різних сферах.

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорона праці та гуманітарна допомога", - сказав радник посольства США.

Він додав, що конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм будуть фінансуватися.

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