 США можуть виділити Україні більше мільярда доларів і три катери типу Island - Єльченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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США можуть виділити Україні більше мільярда доларів і три катери типу Island - Єльченко

США можуть виділити Україні понад один мільярд доларів у 2020 році. Також Вашингтон може передати Києву три швидкісних катери типу Island, розповів посол України в США Володимир Єльченко.

США виділять більше мільярда доларів і три катери типу Island Україні - посол Єльченко

США виділять більше мільярда доларів і три катери типу Island Україні - посол Єльченко

Посол України в США Володимир Єльченко заявляє, що у 2020 році США планують виділити Україні понад один мільярд доларів допомоги, повідомляє агентство "інтерфакс-Україна".

"У 2020 році передбачено виділення на суму 250 мільйонів доларів з боку Пентагону і ще майже 450 мільйонів доларів по лінії Держдепу США, це вже економічна допомога. Отже, загалом у нас виходить так, що у цьому році загальна допомога з боку США - 698 мільйонів доларів і суто військова оборонна допомога - 365 мільйонів доларів", - сказав він під час пресконференції у вівторок, 14 січня.

DW.COM

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Дипломат додав, що 250 мільйонів доларів вже виділено. Ще 50 мільйонів доларів буде виділено в разі виконання певних умов і використання першої частини суми, і ще майже 50 мільйонів доларів - це залишки з минулих років, які ще не реалізовані. За словами Єльченка, загальна сума допомоги від США на цей рік може скласти більше мільярда доларів.

"Головний пріоритет, який було визначено у двосторонніх консультаціях між міністерством оборони України та Пентагоном - це посилення українського флоту. Є таке поняття, як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному та Азовському морях", - зазначив посол.

Він нагадав, що минулого року Україні було передано два швидкісних катери типу Island. "В цьому році передбачається передача ще трьох катерів. Отже, значна частина цих коштів піде саме на їхнє переоснащення і встановлення там тимчасової зброї та засобів зв'язку", - пояснив Єльченко.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який, зокрема, передбачає військову допомогу Україні. 

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