 США мають намір вивести свої війська з Сирії до кінця квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

США мають намір вивести свої війська з Сирії до кінця квітня

Американські військові залишать Сирію до кінця квітня, пише газета The Wall Street Journal. Пентагон відмовився назвати графік виведення.

Американські військові біля Манбіджа

Американські військові біля Манбіджа

Міністерство оборони США готується вивести з Сирії всіх американських військовослужбовців до кінця квітня цього року. Про це повідомило в четвер, 7 лютого, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на чинних і колишніх членів адміністрації США. За даними газети, значна частина військ повинна залишити Сирію в середині березня. У Пентагоні оголосити графік виведення відмовилися.

Трамп пояснив виведення військ перемогою над ІД

У серпні 2014 року міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів почала операцію проти джихадистського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Іраку. У вересні того ж року вона завдала перші удари по об'єктах ІД в Сирії.

У грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військовослужбовців з Сирії та пояснив це рішення тим, що перемога над терористами вже здобута. Незабаром після заяви Трампа міністр оборони хто проти кого США Джеймс Меттіс і спецпредставник Сполучених Штатів по боротьбі з ІД Бретт Макгуркпішли у відставку.

У січні нинішнього року держсекретар СШАМайк Помпео і представник коаліції заявили, що американські військовослужбовці почали виходити з Сирії. Вашингтон не розкрив деталі плану виведення військ, пославшись на міркування безпеки.

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