США мають намір вивести свої війська з Сирії до кінця квітня

Міністерство оборони США готується вивести з Сирії всіх американських військовослужбовців до кінця квітня цього року. Про це повідомило в четвер, 7 лютого, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на чинних і колишніх членів адміністрації США. За даними газети, значна частина військ повинна залишити Сирію в середині березня. У Пентагоні оголосити графік виведення відмовилися.

Трамп пояснив виведення військ перемогою над ІД

У серпні 2014 року міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів почала операцію проти джихадистського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Іраку. У вересні того ж року вона завдала перші удари по об'єктах ІД в Сирії.

У грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військовослужбовців з Сирії та пояснив це рішення тим, що перемога над терористами вже здобута. Незабаром після заяви Трампа міністр оборони хто проти кого США Джеймс Меттіс і спецпредставник Сполучених Штатів по боротьбі з ІД Бретт Макгуркпішли у відставку.

У січні нинішнього року держсекретар СШАМайк Помпео і представник коаліції заявили, що американські військовослужбовці почали виходити з Сирії. Вашингтон не розкрив деталі плану виведення військ, пославшись на міркування безпеки.