США знову перекидають військових на Близький Схід

На тлі загострення конфлікту з Іраном адміністрація США знову спрямовує на Близький Схід додатковий контингент американських військ. Близько тисячі військовослужбовців будуть дислоковані в регіоні винятково для "оборонних цілей", заявив у понеділок, 17 червня, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.
Раніше того ж дня Пентагон оприлюднив нові фотознімки, які мають підтвердити причетність Ірану до нападу на два нафтові танкери в міжнародних водах у Оманській затоці. На одному з оприлюднених знімків зображені фрагменти магніту, за допомогою якого на борту танкера могла бути закріплена міна.
Нагадаємо, що два нафтових танкера Kokuka Courageous і Front Altair, ймовірно, були атакованими невстановленими особами 13 червня. Пошкодження кораблям могли завдати мінами. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.
Ще раніше, 24 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід відправлять близько 1,5 тисячі військовослужбовців для захисту тих солдатів, які вже розміщені в регіоні.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк