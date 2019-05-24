США знову перекидають військових на Близький Схід

На тлі загострення конфлікту з Іраном адміністрація США знову спрямовує на Близький Схід додатковий контингент американських військ. Близько тисячі військовослужбовців будуть дислоковані в регіоні винятково для "оборонних цілей", заявив у понеділок, 17 червня, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.

Раніше того ж дня Пентагон оприлюднив нові фотознімки, які мають підтвердити причетність Ірану до нападу на два нафтові танкери в міжнародних водах у Оманській затоці. На одному з оприлюднених знімків зображені фрагменти магніту, за допомогою якого на борту танкера могла бути закріплена міна.

Нагадаємо, що два нафтових танкера Kokuka Courageous і Front Altair, ймовірно, були атакованими невстановленими особами 13 червня. Пошкодження кораблям могли завдати мінами. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Ще раніше, 24 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід відправлять близько 1,5 тисячі військовослужбовців для захисту тих солдатів, які вже розміщені в регіоні.