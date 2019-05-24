 США знову перекидають військових на Близький Схід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

США знову перекидають військових на Близький Схід

Близько тисячі військових будуть дислоковані на Близькому Сході для "оборонних цілей", заявили в Пентагоні. США оприлюднили фото, які мають підтвердити, що це Іран атакував танкери в Оманській затоці.

США знову перекидають військових на Близький Схід

На тлі загострення конфлікту з Іраном адміністрація США знову спрямовує на Близький Схід додатковий контингент американських військ. Близько тисячі військовослужбовців будуть дислоковані в регіоні винятково для "оборонних цілей", заявив у понеділок, 17 червня, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.

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Заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо незалежного розслідування обставин імовірних нападів на танкери в Оманській затоці підтримали глави МЗС кількох країн-членів ЄС. (17.06.2019)

Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні. (13.06.2019)

Раніше того ж дня Пентагон оприлюднив нові фотознімки, які мають підтвердити причетність Ірану до нападу на два нафтові танкери в міжнародних водах у Оманській затоці. На одному з оприлюднених знімків зображені фрагменти магніту, за допомогою якого на борту танкера могла бути закріплена міна.

Нагадаємо, що два нафтових танкера Kokuka Courageous і Front Altair, ймовірно, були атакованими невстановленими особами 13 червня. Пошкодження кораблям могли завдати мінами. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Ще раніше, 24 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що на Близький Схід відправлять близько 1,5 тисячі військовослужбовців для захисту тих солдатів, які вже розміщені в регіоні.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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