США звинуватили Росію в дестабілізації НАТО

Кремль намагається переманити на свій бік Туреччину та інших союзників Вашингтона по НАТО, заявила постійна представниця США при Альянсі.
Росія намагається дестабілізувати НАТО, роблячи спроби перетягнути на свій бік Туреччину. Про це в неділю, 8 липня, заявила в ефірі ток-шоу Fox News Sunday постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Хатчісон.
"Я справді думаю, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину. Вони (росіяни. - Ред.) намагаються переманити багатьох наших союзників, - підкреслила вона. - Вони хочуть дестабілізувати найсильніший оборонний альянс в світовій історії, яким є НАТО".
За словами Хатчісон, Альянс виступає проти купівлі Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, і президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював це під час переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Нагадаємо, що контракт на продаж Анкарі С-400 на суму 2,5 мільярдка доларів був підписаний в липні 2017 року. Як очікують, перші комплекси надійдуть до Туреччини вже в липні 2019 року.