 США звинуватили Росію в дестабілізації НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

США звинуватили Росію в дестабілізації НАТО

Кремль намагається переманити на свій бік Туреччину та інших союзників Вашингтона по НАТО, заявила постійна представниця США при Альянсі.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Росія намагається дестабілізувати НАТО, роблячи спроби перетягнути на свій бік Туреччину. Про це в неділю, 8 липня, заявила в ефірі ток-шоу Fox News Sunday постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Хатчісон.

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"Я справді думаю, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину. Вони (росіяни. - Ред.) намагаються переманити багатьох наших союзників, - підкреслила вона. - Вони хочуть дестабілізувати найсильніший оборонний альянс в світовій історії, яким є НАТО".

За словами Хатчісон, Альянс виступає проти купівлі Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, і президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював це під час переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, що контракт на продаж Анкарі С-400 на суму 2,5 мільярдка доларів був підписаний в липні 2017 року. Як очікують, перші комплекси надійдуть до Туреччини вже в липні 2019 року.

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