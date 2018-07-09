США звинуватили Росію в дестабілізації НАТО

Росія намагається дестабілізувати НАТО, роблячи спроби перетягнути на свій бік Туреччину. Про це в неділю, 8 липня, заявила в ефірі ток-шоу Fox News Sunday постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Хатчісон.

"Я справді думаю, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину. Вони (росіяни. - Ред.) намагаються переманити багатьох наших союзників, - підкреслила вона. - Вони хочуть дестабілізувати найсильніший оборонний альянс в світовій історії, яким є НАТО".

За словами Хатчісон, Альянс виступає проти купівлі Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, і президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював це під час переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, що контракт на продаж Анкарі С-400 на суму 2,5 мільярдка доларів був підписаний в липні 2017 року. Як очікують, перші комплекси надійдуть до Туреччини вже в липні 2019 року.