США заявляють про "значний прогрес" у переговорах із "Талібаном"

Переговори між США та ісламістським рухом "Талібан" завершилися "значним прогресом" з низки ключових питань, заявив у суботу, 26 січня, спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад. Він зазначив, що ці переговори були "продуктивнішими, ніж в минулому", але залишається вирішити ще багато питань.

"Нічого не буде погоджено, поки не буде погоджено все", - написав він у своєму Twitter. Це "все" включатиме діалог між афганським урядом і "Талібаном", а також повне припинення вогню, додав переговірник.

Він не розкрив деталей переговорів з талібами, які тривали в столиці Катару Досі шість днів. Спецпредставник США відбув до Афганістану, щоб обговорити результати переговорів з президентом цієї країни.

"Талібан" повідомив про умови мирної угоди

Агенція Reuters з посиланням на представників "Талібану" повідомила, що сторони узгодили проект мирної угоди, яка передбачає виведення іноземних сил з Афганістану упродовж 18 місяців після її підписання. Своєю чергою таліби обіцяють не допустити в Афганістан терористичні угрупування "Ісламська держава" та "Аль-Каїда" для атак на США та їхніх союзників. Поки невідомо, чи погодяться обидві сторони з цим проектом і коли він може набути чинності.

Джерело агенції в "Талібані" повідомило, що ключовою умовою угоди є припинення вогню. "За 18 місяців, якщо іноземні сили будуть виведені, а вогонь припинено, можуть бути введені в дію інші аспекти мирного процесу", - заявив співрозмовник агенції.

Інші положення мирної угоди включають також обмін ув'язненими, скасування заборони на поїздки з боку США для кількох лідерів "Талібану", а також перспективи формування тимчасового уряду Афганістану після припинення вогню.

Переговори між США та "Талібаном" відбулися на тлі майже щоденних атак бойовиків-талібів в Афганістані. У грудні минулого року стало відомо, що президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. Повідомляється, що країну можуть залишити половина з 14 тисяч американських військових.

Раніше США не погоджувалися на переговори з "Талібаном", наголошуючи, що ісламісти мають домовлятися з урядом в Кабулі. І зараз у Вашингтоні стверджують, що ці зустрічі мають привести до прямих переговорів між талібами та урядом. Однак "Талібан" відкидає такі переговори, називаючи уряд у Кабулі "маріонетковим режимом".