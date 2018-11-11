 США засудили ″вибори″ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

США засудили "вибори" на Донбасі

У Вашингтоні засудили фіктивні "вибори" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" і нагадали Росії про важливість дотримання Мінських угод. Із засудженням псевдовиборів в ОРДЛО виступив і Лондон.

Речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт

Речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт

Сполучені Штати Америки в понеділок, 12 листопада, виступили із засудженням так званих "виборів" на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях українського Донбасу. У заяві, оприлюдненій Державним департаментом США, ці "вибори" названі "фіктивними" і незаконними.

"США приєднуються до європейських союзників і партнерів у засудженні фальшивих виборів 11 листопада на підконтрольному Росії Сході України", - зазначила речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

У Держдепі також підкреслили, що США продовжать запроваджувати санкції проти Росії до повної імплементації Мінських домовленостей Москвою, а також до повернення Україні контролю над Кримом. 

Великобританія: "вибори" сепаратистів - незаконні

Солідарний з позицією Вашингтона і Лондон. "Великобританія засуджує так звані "вибори", які підтримувані Росією сепаратисти провели на Донбасі 11 листопада; вони незаконні і порушують мінські домовленості", - йдеться в заяві МЗС Великобританії, оприлюдненій на офіційному сайті відомства.

У заяві Великобританія закликала Росію дотримуватися мінських домовленостей, припинити надавати фінансову і військову підтримку сепаратистам і вивела свої збройні сили і військове спорядження з території України.

DW.COM

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Перебуваючи у Парижі, президент України Петро Порошенко обговорив з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном питання звільнення українських політв'язнів і введення миротворців на Донбас. (11.11.2018)

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер закидає Росії невиконання мінських домовленостей і блокування дипломатичного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. (11.11.2018)

Як ми повідомляли раніше, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та французький президент Еммануель Макрон у спільному комюніке засудили "вибори" на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях Донбасу як протиправні та нелегітимні.

"Вибори" 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". 

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

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