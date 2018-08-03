 США запровадили санкції проти російського банку за спрівпрацю з КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

США запровадили санкції проти російського банку за спрівпрацю з КНДР

На думку міністерства фінансів США, російський банк "Агросоюз" співпрацював з КНДР попри санкції ООН, покликані прискорити денуклеаризацію країни.

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США в п'ятницю, 3 серпня, запровадило санкції проти російського банку, котрий співпрацював з КНДР попри санкції ООН, покликані прискорити там згортання ядерної програми. Так, за даними американської влади, комерційний банк "Агросоюз" здійснював переказ коштів для головного представника північнокорейського торговельного банку в Москві, інформує агенція AFP.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США і надалі запроваджуватимуть санкції і перекриватимуть усі нелегальні джерела доходу для Північної Кореї. "Санкції залишатимуться в силі, допоки не буде проведено повну денуклеаризацію КНДР", - додав він.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, коментуючи запровадження санкцій щодо російського банку, заявив, що спроби тиснути на Росію не працюють. "Навіть американські політики, які страждають гострою формою русофобії, стали визнавати, що ніякі спроби тиску на Росію не працюють. Однак з маніакальною завзятістю продовжують гнути своє. В результаті лише виставляють напоказ власну безпорадність", - цитує Reuters заяву Рябкова.

США також висловили занепокоєння тим фактом, що РФ, порушуючи санкційні резолюції ООН, ймовірно, видає тисячі дозволів на роботу працівникам з Північної Кореї. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі  назвала інформацію про це "ймовірною" та "тривожною", інформує агенція AFP. Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що РФ дозволяє в'їзд і працевлаштування тисячам північним корейцям, тоді як Радбез ООН заборонив урядам країн-членів видавати дозволи на роботу громадянам КНДР і ухвалив рішення про скасування вже наявних контрактів.

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