 США запровадили санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

США запровадили санкції проти "Північного потоку-2"

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Ці компанії вже припиняють свою роботу.

Судно компанії Allseas укладає труби для газопроводу Північний потік-2

Судно компанії Allseas укладає труби для газопроводу "Північний потік-2" (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп ввечері в п'ятницю, 20 грудня, підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів. Про це повідомив Білий дім. 

Зокрема, документ передбачає запровадження нових санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" заради забезпечення "європейської енергетичної безпеки". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені.

DW.COM

Посол США у ФРН закликав німецькі компанії переглянути участь у "Північному потоці-2". Яким західним фірмам загрожують американські санкції через російський газопровід, і чи можуть вони зупинити проект? DW відповідає. (18.01.2019)

На переговорах у Берліні глава МЗС України критикував газопровідний проєкт, а його німецький колега - екстериторіальні санкції США проти фірм, що беруть участь у його реалізації. (20.12.2019)

Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно й усі компанії мають припинити роботу. "Залучені сторони, які свідомо продали, орендували або надали судна, що займаються прокладкою труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря для будівництва "Північного потоку-2" або "Турецького потоку", повинні забезпечити негайне припинення такими судами діяльності, пов'язаної з будівництвом", - йдеться в повідомленні міністерства. 

Тим часом швейцарська компанія Allseas вже повідомила про призупинення своєї участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2". В компанії зазначили, що чекають вказівок, що містять "необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".

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Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019)

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