США запровадили санкції проти "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп ввечері в п'ятницю, 20 грудня, підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів. Про це повідомив Білий дім.

Зокрема, документ передбачає запровадження нових санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" заради забезпечення "європейської енергетичної безпеки". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені.

Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно й усі компанії мають припинити роботу. "Залучені сторони, які свідомо продали, орендували або надали судна, що займаються прокладкою труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря для будівництва "Північного потоку-2" або "Турецького потоку", повинні забезпечити негайне припинення такими судами діяльності, пов'язаної з будівництвом", - йдеться в повідомленні міністерства.

Тим часом швейцарська компанія Allseas вже повідомила про призупинення своєї участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2". В компанії зазначили, що чекають вказівок, що містять "необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".