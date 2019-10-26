 США запровадили нові санкції щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США запровадили нові санкції щодо Ірану

Санкції Вашингтона поширені на будівельний сектор Ірану. Також під заборону потрапили поставки Тегерану низки матеріалів.

Österreich Flagge Iran vor UN-Gebäude (picture-alliance/AP Photo/R. Zak)

США запровадили відносно Ірану санкції, дія яких поширюється на будівельний сектор Ісламської Республіки. Під заборону також потрапили поставки Тегерану низки матеріалів. Відповідний документ підписав держсекретар США Майкл Помпео, повідомила в четвер, 31 жовтня, прессекретарка американського Державного департаменту.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів. (18.09.2019)

Вашингтон запровадив санкції проти мережі із продажу іранської нафти, яку нібито контролює "Корпус вартових ісламської революції". Держдеп обіцяє винагороду за дані щодо фінансування цього військового формування. (04.09.2019)

Торговельна діяльність європейських та іранських фірм здійснюватиметься через створену для цього цільову компанію. Таким чином європейці зможуть обійти санкції США проти Ірану, повідомляють німецькі ЗМІ. (31.01.2019)

Вашингтон має намір перешкодити Ірану в придбанні "стратегічних матеріалів для Корпусу вартових ісламської революції, будівельного сектора і програм з розповсюдження" ядерної зброї, йдеться в документі.

Ці заходи дозволять Сполученим Штатам зберегти контроль за ситуацією в цивільній атомній енергетиці Ірану, перешкодять Тегерану у скороченні "часу прориву" для отримання ядерної зброї, а також завадять режиму перепрофілювати свої об'єкти в інтересах ядерного поширення, наголосили в Держдепі.

Санкції стосуються, зокрема, продажу і наданню Ірану металів, вугілля і промислового устаткування. Крім того, заборона пошириться на матеріали, які можуть використовуватися для військового призначення. Також заборонені поставки Тегерану сталевих труб, певних видів сталі та металів.

Таким чином під дію обмежувальних заходів можуть потрапити навіть компанії з ЄС, які постачають зазначені товари клієнтам в цивільному секторі Ірану.

Дивитись відео 05:43

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Kuba | Flughafen in Havanna

Авіакомпанії США призупиняють польоти до аеропортів Куби, окрім Гавани 26.10.2019

Авіакомпанії США припинять здійснювати рейси до аеропортів Куби за винятком аеропорту Гавани. Відповідне рішення ухвалило міністерство транспорту США за запитом держсекретаря.

UN-Generalversammlung in New York | Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei

Туреччина продовжить купувати іранську нафту попри санкції США 27.09.2019

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить купувати іранські нафту і природний газ, незважаючи на санкції, які США наклали на Іран.

Iran, Teheran: Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Mohammad Javad Zarif

Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США 03.09.2019

Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки, заявив іранський президент Хасан Роухані. Він також не виключає подальшого послаблення дотримання ним ядерної угоди.

Реклама

Докладно

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Як в Україні (знову) каратимуть за незаконне збагачення

ВР відновила відповідальність за незаконне збагачення. Що буде з посадовцями, щодо яких уже проводили розслідування?  

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  