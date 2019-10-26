США запровадили нові санкції щодо Ірану

США запровадили відносно Ірану санкції, дія яких поширюється на будівельний сектор Ісламської Республіки. Під заборону також потрапили поставки Тегерану низки матеріалів. Відповідний документ підписав держсекретар США Майкл Помпео, повідомила в четвер, 31 жовтня, прессекретарка американського Державного департаменту.

Вашингтон має намір перешкодити Ірану в придбанні "стратегічних матеріалів для Корпусу вартових ісламської революції, будівельного сектора і програм з розповсюдження" ядерної зброї, йдеться в документі.

Ці заходи дозволять Сполученим Штатам зберегти контроль за ситуацією в цивільній атомній енергетиці Ірану, перешкодять Тегерану у скороченні "часу прориву" для отримання ядерної зброї, а також завадять режиму перепрофілювати свої об'єкти в інтересах ядерного поширення, наголосили в Держдепі.

Санкції стосуються, зокрема, продажу і наданню Ірану металів, вугілля і промислового устаткування. Крім того, заборона пошириться на матеріали, які можуть використовуватися для військового призначення. Також заборонені поставки Тегерану сталевих труб, певних видів сталі та металів.

Таким чином під дію обмежувальних заходів можуть потрапити навіть компанії з ЄС, які постачають зазначені товари клієнтам в цивільному секторі Ірану.