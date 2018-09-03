 США закривають офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

США закривають офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні

Організація визволення Палестини відмовляється від співпраці зі США та не змогла розпочати змістовні переговори з Ізраїлем, тому її офіс у Вашингтоні буде закрито, заявили у Держдепартаменті.

Офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні

Офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні

Адміністрація Сполучених Штатів Америки підтвердила у понеділок, 10 вересня, що офіс Організації визволення Палестини (ОВП) у Вашингтоні буде закрито. Як заявили у Державному департаменті США, рішення про закриття офісу було ухвалене у зв'язку з тим, що ОВП "не вжила кроків, щоб сприяти початку прямих та змістовних переговорів з Ізраїлем".

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У відеозверненні на відкритті посольства Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відданий ідеї досягненню миру між Ізраїлем та палестинцями. Тим часом кількість загиблих на кордоні з Сектором Гази зросла до 41 людини. (14.05.2018)

Закон, який визнає виключне право на самовизначення лише єврейського народу, викликав занепокоєння в Євросоюзі як такий, що перешкоджає втіленню в життя принципу "два народи - дві держави". (19.07.2018)

"Навпаки, керівництво ОВП засудило мирний план, запропонований США, який воно ще навіть не бачило, та відмовилося від співпраці зі США", - йдеться у заяві Держдепу, інформує агенція dpa.

Раніше про рішення Вашингтона закрити офіс ОВП заявив один з керівників організації Саїб Ерекат. За його словами, цей крок став ще одним підтвердженням політики адміністрації президента США Дональда Трампа, яка полягає у тому, щоб "колективно покарати палестинський народ".

США ще торік погрожували закрити офіс ОВП через наміри палестинців подати проти Ізраїлю позов до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з його політикою щодо поселень на палестинських територіях.

Відносини між палестинцями та Вашингтоном значно погіршилися після рішення Дональда Трампа наприкінці 2017 року визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. На думку палестинських лідерів, США у ізраїльсько-палестинському мирному процесі більше не можуть виступати як нейтральний посередник і діятимуть в інтересах Ізраїлю. Наприкінці серпня США вирішили припинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

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