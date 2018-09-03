США закривають офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні

Адміністрація Сполучених Штатів Америки підтвердила у понеділок, 10 вересня, що офіс Організації визволення Палестини (ОВП) у Вашингтоні буде закрито. Як заявили у Державному департаменті США, рішення про закриття офісу було ухвалене у зв'язку з тим, що ОВП "не вжила кроків, щоб сприяти початку прямих та змістовних переговорів з Ізраїлем".

"Навпаки, керівництво ОВП засудило мирний план, запропонований США, який воно ще навіть не бачило, та відмовилося від співпраці зі США", - йдеться у заяві Держдепу, інформує агенція dpa.

Раніше про рішення Вашингтона закрити офіс ОВП заявив один з керівників організації Саїб Ерекат. За його словами, цей крок став ще одним підтвердженням політики адміністрації президента США Дональда Трампа, яка полягає у тому, щоб "колективно покарати палестинський народ".

США ще торік погрожували закрити офіс ОВП через наміри палестинців подати проти Ізраїлю позов до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з його політикою щодо поселень на палестинських територіях.

Відносини між палестинцями та Вашингтоном значно погіршилися після рішення Дональда Трампа наприкінці 2017 року визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. На думку палестинських лідерів, США у ізраїльсько-палестинському мирному процесі більше не можуть виступати як нейтральний посередник і діятимуть в інтересах Ізраїлю. Наприкінці серпня США вирішили припинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).