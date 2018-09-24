США закривають консульство в іракській Басрі

Державний департамент США в п'ятницю, 29 вересня, оголосив про евакуацію американського консульства з південноіракського міста Басра. Причиною евакуації у Держдепартаменті назвали атаки з боку підтримуваних Іраном угруповань.

Як заявив державний секретар Майк Помпео, американське консульство в Басрі та посольство в Багдаді є мішенями "періодичних обстрілів із закритих вогневих позицій з боку елементів цих угруповань". Він попередив Тегеран, що Вашингтон вважатиме Іран "відповідальним за будь-яку шкоду, завдану американцям чи нашим дипломатичним установам в Іраку або деінде іранськими силами чи пов'язаними з ними угрупованнями", цитує агентство dpa. Помпео також попередив Іран, що Сполучені Штати дадуть швидку та адекватну відповідь на такі атаки.

Відносини між США та Іраном погіршилися, коли в травні цього року президент США Дональд Трамп заявив про односторонній вихід його країни з ядерної угоди 2015 року, за якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій. У серпні США відновили фінансові санкції, у листопаді мають набути чинності санкції щодо енергетичного сектора Ірану.