 США закривають консульство в іракській Басрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

США закривають консульство в іракській Басрі

Державний департамент США закриває американське консульство в іракському місті Басра через напади проіранських бойовиків.

Іракські військові патрулюють вулиці Басри, вересень 2018 року

Іракські військові патрулюють вулиці Басри, вересень 2018 року

Державний департамент США в п'ятницю, 29 вересня, оголосив про евакуацію американського консульства з південноіракського міста Басра. Причиною евакуації у Держдепартаменті назвали атаки з боку підтримуваних Іраном угруповань.

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Санкції США проти Ірану повертаються. Аби протистояти новому витку санкцій США, Іран планує пом'якшити правила обміну валюти в країни. (06.08.2018)

Протести населення у південноіракському місті Басра через незадовільне постачання питної води та безробіття переросли в сутички з силами поліції, внаслідок чого загинуло троє осіб. (08.09.2018)

Як заявив державний секретар Майк Помпео, американське консульство в Басрі та посольство в Багдаді є мішенями "періодичних обстрілів із закритих вогневих позицій з боку елементів цих угруповань". Він попередив Тегеран, що Вашингтон вважатиме Іран "відповідальним за будь-яку шкоду, завдану американцям чи нашим дипломатичним установам в Іраку або деінде іранськими силами чи пов'язаними з ними угрупованнями", цитує агентство dpa. Помпео також попередив Іран, що Сполучені Штати дадуть швидку та адекватну відповідь на такі атаки.

Відносини між США та Іраном погіршилися, коли в травні цього року президент США Дональд Трамп заявив про односторонній вихід його країни з ядерної угоди 2015 року, за якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій. У серпні США відновили фінансові санкції, у листопаді мають набути чинності санкції щодо енергетичного сектора Ірану.

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