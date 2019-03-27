США закликали Росію припинити переслідування кримських татар

США закликали Росію припинити обшуки й затримання силовиками кримських татар, активістів і журналістів у Криму. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому в середу, 27 березня, в мікроблозі Twitter.

"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", - йдеться в повідомленні.

Раніше того ж дня речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, відповідаючи на запитання кореспондента DW, підтвердила позицію ЄС, що Росія повинна "припинити свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам". Крім того, від Москви очікують всіх необхідних кроків для забезпечення того, щоб усі люди на території анексованого Криму могли без жодної дискримінації реалізовувати свободи слова, мирних зібрань, об'єднань, думки, совісті та релігії.

Нагадаємо, що 27 березня російські силовики провели обшуки у понад 25 оселях кримських татар у Сімферополі та поряд з ним. За їхніми підсумками затримали щонайменше 20 людей. У ФСБ Росії при цьому заявили, що обшуки здійснюються у зв'язку з організацією "Хізб-ут-Тахрір", яка заборонена у РФ.