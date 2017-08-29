США досі не перерахували Україні 35 мільйонів доларів військової допомоги

Сполучені Штати Америки досі не перерахували Україні 35 мільйонів доларів військової допомоги. Ці гроші перебувають на балансі американської сторони, повідомила газета Los Angeles Times у вівторок, 19 листопада, з посиланням на документи міністерства оборони США. За даними видання, ці кошти призначені, зокрема, для придбання гранатометів і покращення безпечного зв'язку.

Представник Пентагону Карла Глісон відмовилася назвати причину затримки, але повідомила, що гроші відправлять "протягом декількох наступних тижнів".

Комітет Палати представників США з питань збройних сил направив запит щодо цієї затримки міністерству оборони країни, однак той залишився без відповіді, заявив голова підкомітету з боєготовності Джон Гараменді. У Палаті представників не мають наміру залишати ситуацію без уваги, наголосив він.

Демократи в Сенаті стурбовані поведінкою адміністрації Трампа

Декілька сенаторів-демократів 18 листопада звернулися до глави Пентагону Марка Еспера. Вони наголосили, що необхідно якомога швидше перерахувати кошти, "щоб підтвердити нашу прихильність Україні". Автори запиту назвали Київ "важливим партнером" Вашингтона, а підхід адміністрації президента США до нього - "хаотичним, недисциплінованим і таким, що викликає глибоку стурбованість".

Конгрес схвалив майже 400 млн доларів для України

Нагадаємо, що восени 2018 року Конгрес США схвалив виділення Україні 391 мільйон доларів військової допомоги. З них 250 мільйонів доларів призначалися Києву в рамках Ініціативи з підтримки безпеки України. Конгрес заснував цю програму Пентагону в 2016-му фінансовому році. Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила схвалені конгресменами кошти, а розблокувала їх лише у вересні 2019 року.

Дивитись відео 01:22 Поділитись Три обіцянки США українцям (29.08.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2j2fK Три обіцянки США українцям (29.08.2017)