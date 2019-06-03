 США вітають визнання судом ООН у Гаазі юрисдикції у позові України проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

США вітають визнання судом ООН у Гаазі юрисдикції у позові України проти РФ

Визнання Міжнародним судом ООН у Гаазі своєї юрисдикції у позові України проти Росії є важливим кроком для захисту українського суверенітету, зазначають у посольстві США в Києві.

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Посольство США в Україні привітало Київ із рішенням Міжнародного суду ООН про визнання власної юрисдикції у розгляді справи про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це пресслужба посольства заявила у Facebook у суботу, 9 листопада.

"Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду про визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії. Це важливий крок до захисту суверенітету, територіальної цілісності і демократії України та притягнення Росії до відповідальності за свої дії", - йдеться у заяві.

DW.COM

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Закиди України на адресу Росії у фінансуванні тероризму на Донбасі безпідставні, стверджує російська сторона в Міжнародному суді ООН. РФ хоче довести відсутність у суду юрисдикції, а Київ каже про затягування процесу. (03.06.2019)

Росія намагається затягнути розгляд справи в Міжнародному суді ООН у Гаазі, а тим часом і надалі фінансує тероризм і ігнорує попередні постанови суду, сказала заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. (04.06.2019)

Водночас МЗС РФ заявили - Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН при розгляді позову України по суті врахує позицію Росії та у підсумку залишать без задоволення усі українські претензії.

Також в російському зовнішньополітичному відомстві наполягають, що стосовно Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) суд відхилив одну з ключових вимог України, яка полягала у тому, що Росія має нести відповідальність як держава-спонсор тероризму.

"Разом з тим суд фактично проігнорував інші юрисдикційні заперечення з боку Москви, дозволив Україні перевести нав'язану російській стороні суперечку щодо МКБФТ в розгляд по суті", - визнали у МЗС РФ.

Напередодні Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

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