США вітають визнання судом ООН у Гаазі юрисдикції у позові України проти РФ

Посольство США в Україні привітало Київ із рішенням Міжнародного суду ООН про визнання власної юрисдикції у розгляді справи про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це пресслужба посольства заявила у Facebook у суботу, 9 листопада.

"Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду про визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії. Це важливий крок до захисту суверенітету, територіальної цілісності і демократії України та притягнення Росії до відповідальності за свої дії", - йдеться у заяві.

Водночас МЗС РФ заявили - Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН при розгляді позову України по суті врахує позицію Росії та у підсумку залишать без задоволення усі українські претензії.

Також в російському зовнішньополітичному відомстві наполягають, що стосовно Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) суд відхилив одну з ключових вимог України, яка полягала у тому, що Росія має нести відповідальність як держава-спонсор тероризму.

"Разом з тим суд фактично проігнорував інші юрисдикційні заперечення з боку Москви, дозволив Україні перевести нав'язану російській стороні суперечку щодо МКБФТ в розгляд по суті", - визнали у МЗС РФ.

Напередодні Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.