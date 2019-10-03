 США відрядять до Саудівської Аравії три тисячі військовослужбовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

США відрядять до Саудівської Аравії три тисячі військовослужбовців

У Пентагоні підтвердили наміри розмістити в Саудівській Аравії три тисячі американських військовослужбовців. США перекинуть також дві батареї ЗРК Patriot, одну систему THAAD та дві ескадрильї літаків.

Військові США на Близькому Сході

Міністерство оборони США підтвердило наміри відправити до Саудівської Аравії кількатисячний американський військовий контингент. У п'ятницю, 11 жовтня, речник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Марк Еспер наказав відрядити до Королівства Саудівська Аравія три тисячі військовослужбовців, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Міністр енергетики Саудівської Аравії запевнив, що його країні вдалося швидко відновити видобуток нафти після атаки на нафтопереробні заводи в середині вересня. (03.10.2019)

Іран заявляє про ушкодження танкера Національної іранської танкерної компанії у Червоному морі внаслідок ракетної атаки. (11.10.2019)

Якщо Іран не вдасться стримати, це призведе до чергової ескалації, що загрожує глобальним інтересам, заявив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. (30.09.2019)

Американські військові та озброєння повинні зміцнити обороноздатність Саудівської Аравії, заявили в Пентагоні. Раніше Вашингтон, Ер-Ріяд і деякі країни ЄС назвали Тегеран причетним до атак на саудівські НПЗ. (27.09.2019)

Крім військових, до Саудівської Аравії також переправлять дві батареї зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, одну систему THAAD, а також дві ескадрильї бойових літаків, повідомляє Reuters. 

У Пентагоні наголосили, що раніше цього дня міністр оборони США проінформував у телефонній розмові крон-принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салман про відрядження в його країну американських сил.

В оборонному відомстві США запевняють, що Пентагон не прагне конфлікту з Іраном, передає dpa. Поки що невідомо, чи йдеться тут про ротацію американських військ, чи про посилення американської військової присутності в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 14 вересня найбільші саудівські нафтові комплекси зазнали атаки безпілотників та крилатих ракет. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Однак в Ер-Ріяді, Вашингтоні, Берліні, Парижі та Лондоні переконані, що за нападами стоїть Іран.

Раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Наприкінці вересня повідомлялося про плани Сполучених Штатів відправити до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців, а також надати чотири радіолокаційні системи для зміцнення оборони королівства.

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