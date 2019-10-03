США відрядять до Саудівської Аравії три тисячі військовослужбовців

Міністерство оборони США підтвердило наміри відправити до Саудівської Аравії кількатисячний американський військовий контингент. У п'ятницю, 11 жовтня, речник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Марк Еспер наказав відрядити до Королівства Саудівська Аравія три тисячі військовослужбовців, передає інформагенція dpa.

Крім військових, до Саудівської Аравії також переправлять дві батареї зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, одну систему THAAD, а також дві ескадрильї бойових літаків, повідомляє Reuters.

У Пентагоні наголосили, що раніше цього дня міністр оборони США проінформував у телефонній розмові крон-принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салман про відрядження в його країну американських сил.

В оборонному відомстві США запевняють, що Пентагон не прагне конфлікту з Іраном, передає dpa. Поки що невідомо, чи йдеться тут про ротацію американських військ, чи про посилення американської військової присутності в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 14 вересня найбільші саудівські нафтові комплекси зазнали атаки безпілотників та крилатих ракет. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Однак в Ер-Ріяді, Вашингтоні, Берліні, Парижі та Лондоні переконані, що за нападами стоїть Іран.

Раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Наприкінці вересня повідомлялося про плани Сполучених Штатів відправити до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців, а також надати чотири радіолокаційні системи для зміцнення оборони королівства.