США відправили військовий корабель у Тайванську протоку

Сьомий американський флот відправив у четвер, 25 липня, ракетний крейсер ВМС США Antietam у Тайванську протоку. Це відбулося після нещодавніх погроз з боку Китаю приєднати в разі потреби Тайвань силою. Згідно з даними американських військових, прохід ракетного крейсера США в Тайванській протоці був звичайною операцією.

У такий спосіб Сполучені Штати показали свою "прихильність до вільної та відкритої" навігації у водах Індійського й Тихого океанів", йдеться в заяві 7-го флоту США. "Військово-морський флот США буде й надалі літати, ходити і проводити операції там, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться в заяві 7-го флоту США.

Пекін відреагував стримано

Натомість представник китайського МЗС заявив, що Пекін "висловив свою стурбованість" діями США. На тлі цього офіційний Пекін закликав Вашингтон поважати "принцип єдиного Китаю" і ставитися до питання Тайваню "обережно", щоб "не підривати" відносини між двома країнами і "мир та стабільність в Тайванській протоці", цитує агенція новин AFP.

Напередодні Китай знову пригрозив застосувати в разі потреби силу проти зусиль Тайваню обстоювати свою незалежність від КНР. На цьому наголошувалося в так званій "білій книзі" про національну оборонну політику.

Цьому жесту США передували безпрецедентні спільні військові навчання Китаю та Росії, проведенні цього тижня. Маневр викликав обурені реакції з боку головних союзників США у регіоні - Південної Кореї та Японії.

Американські військові кораблі неодноразово перетинали Тайванську протоку, в тому числі й під час військових навчань. Це викликало осуд з боку Китаю. Пекін вважає присутність іноземних судна в протоці порушенням свого суверенітету, а США, як і багато інших країн розглядають Тайванську протоку як міжнародні води, нагадує AFP.