США відновили переговори з "Талібаном"

Спецпредставник Сполучених Штатів Залмай Халілзад провів у суботу, 7 грудня, переговори з делегацією афганського радикального руху "Талібан". Під час першого раунду відновлених перемовин між США та талібами у Катарі йшлося про виконання рухом обіцянки зменшити насильство, зазначається у повідомленні американської сторони, яке наводить агенція новин AP. Кінцевою метою має стати тривале припинення вогню, наголошується в повідомленні.
Крім того, Халілзад намагається закласти підґрунтя для проведення прямих перемовин між талібами й нинішнім афганським урядом.
Про переговори зі США повідомив цього ж дня і представник талібів у Катарі Сухейль Шахін у соціальній мережі Twitter. Шахін зазначив зокрема, що під час перемовин йшлося про "питання навколо підписання угоди". Жодних інших подробиць представник талібів не повідомив.
Кілька днів тому Халілзад проводив переговори в Кабулі з афганським урядом і зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
Раніше таліби відмовлялися проводити прямі перемовини з урядом Гані, вважаючи його маріонеткою американців.
Нинішній раунд переговорів між США та радикальним рухом став першим, відколи у вересні цього року американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення переговорного процесу у відповідь на напад талібів у Кабулі, внаслідок якого загинув американський військовий.
Як повідомлялося, 28 листопада Дональд Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб відсвяткувати з американськими військовими День подяки. Цей візит став першою поїздкою Трампа на посаді президента до цієї країни. Під час візиту він заявив, що таліби прагнуть укласти мирну угоду зі США.
Попри перебування з жовтня 2001 року військ США та їхніх союзників у Афганістані, нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
-
Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк