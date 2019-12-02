США відновили переговори з "Талібаном"

Спецпредставник Сполучених Штатів Залмай Халілзад провів у суботу, 7 грудня, переговори з делегацією афганського радикального руху "Талібан". Під час першого раунду відновлених перемовин між США та талібами у Катарі йшлося про виконання рухом обіцянки зменшити насильство, зазначається у повідомленні американської сторони, яке наводить агенція новин AP. Кінцевою метою має стати тривале припинення вогню, наголошується в повідомленні.

Крім того, Халілзад намагається закласти підґрунтя для проведення прямих перемовин між талібами й нинішнім афганським урядом.

Про переговори зі США повідомив цього ж дня і представник талібів у Катарі Сухейль Шахін у соціальній мережі Twitter. Шахін зазначив зокрема, що під час перемовин йшлося про "питання навколо підписання угоди". Жодних інших подробиць представник талібів не повідомив.

Кілька днів тому Халілзад проводив переговори в Кабулі з афганським урядом і зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Раніше таліби відмовлялися проводити прямі перемовини з урядом Гані, вважаючи його маріонеткою американців.

Нинішній раунд переговорів між США та радикальним рухом став першим, відколи у вересні цього року американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення переговорного процесу у відповідь на напад талібів у Кабулі, внаслідок якого загинув американський військовий.

Як повідомлялося, 28 листопада Дональд Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб відсвяткувати з американськими військовими День подяки. Цей візит став першою поїздкою Трампа на посаді президента до цієї країни. Під час візиту він заявив, що таліби прагнуть укласти мирну угоду зі США.

Попри перебування з жовтня 2001 року військ США та їхніх союзників у Афганістані, нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану.