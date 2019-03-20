 США відмовляються від послуг РФ під час космічних пусків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

США відмовляються від послуг РФ під час космічних пусків

Пентагон вносить Росію до списку країн, чиїми послугами буде заборонено користуватися під час запуску комерційних супутників. Заборона набуде чинності з 2023 року.

Запуск російської ракети-носія з космодрому Східний у грудні 2018 року

Запуск російської ракети-носія з космодрому "Східний" у грудні 2018 року

Росія буде включена у список країн, чиїми послугами США припинять користуватись для здійснення комерційних космічних запусків. Документ оприлюднений в четвер, 30 травня, на сайті Федерального реєстру США з вказівкою, що дана заборона стосуватиметься всіх запусків після 31 грудня 2022 року.  

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Новоприбулі на МКС астронавти NASA Крістіна Кох і Нік Хейг та космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін братимуть участь в дослідженні біополімерів. (15.03.2019)

Старт "Союзу" з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані двічі переносився через технічні проблеми. Ракета вивела на навколоземну орбіту шість супутників зв'язку компанії OneWeb. (28.02.2019)

Зонд Beresheet зазнав аварії під час спуску на поверхню земного супутника. У разі успіху Ізраїль став би четвертою країною, котра посадила космічний корабель на Місяці. (12.04.2019)

До цього часу таке обмеження з боку США поширювалось на Китай, Північну Корею, а також "країни, які надають фінансову підтримку тероризму на державному рівні", до яких США відносять Іран, Судан і Сирію.

Реакція "Роскосмосу" на заборону США

У той же день на сайті "Роскосмосу" з'явилося повідомлення, в якому рішення Пентагону було названо "спробою позбавити американських виробників можливості працювати з російською ракетно-космічною галуззю".

"Державна корпорація" Роскосмос "засуджує це рішення військового відомства США і вважає його черговим проявом недобросовісної конкуренції Вашингтона на міжнародному ринку космічних послуг", - йдеться в документі. У "Роскосмосі" також наголошують, що рішення Пентагону негативно відобразиться на міжнародному співробітництві з організації регулярних запусків космічних апаратів на цільові орбіти на комерційній основі.

У 2018 році Росія вивела на орбіту кілька супутників Lemur-2, призначених для навігації суден та метеорологічних цілей. У 2017 році російська ракета-носій "Протон.М" вивела в космос американський супутник зв'язку Echostar-21. Російські космічні кораблі "Союз" використовуються для доставки астронавтів НАСА на МКС. 

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Вогонь і космос: перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy (12.04.2019)

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Запуск російської ракети-носія з космодрому Східний у грудні 2018 року

США відмовляються від послуг РФ під час космічних пусків

Пентагон вносить РФ до списку країн, чиї послуги будуть заборонені під час запуску комерційних супутників.  

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