США відмовляються від послуг РФ під час космічних пусків

Росія буде включена у список країн, чиїми послугами США припинять користуватись для здійснення комерційних космічних запусків. Документ оприлюднений в четвер, 30 травня, на сайті Федерального реєстру США з вказівкою, що дана заборона стосуватиметься всіх запусків після 31 грудня 2022 року.

До цього часу таке обмеження з боку США поширювалось на Китай, Північну Корею, а також "країни, які надають фінансову підтримку тероризму на державному рівні", до яких США відносять Іран, Судан і Сирію.

Реакція "Роскосмосу" на заборону США

У той же день на сайті "Роскосмосу" з'явилося повідомлення, в якому рішення Пентагону було названо "спробою позбавити американських виробників можливості працювати з російською ракетно-космічною галуззю".

"Державна корпорація" Роскосмос "засуджує це рішення військового відомства США і вважає його черговим проявом недобросовісної конкуренції Вашингтона на міжнародному ринку космічних послуг", - йдеться в документі. У "Роскосмосі" також наголошують, що рішення Пентагону негативно відобразиться на міжнародному співробітництві з організації регулярних запусків космічних апаратів на цільові орбіти на комерційній основі.

У 2018 році Росія вивела на орбіту кілька супутників Lemur-2, призначених для навігації суден та метеорологічних цілей. У 2017 році російська ракета-носій "Протон.М" вивела в космос американський супутник зв'язку Echostar-21. Російські космічні кораблі "Союз" використовуються для доставки астронавтів НАСА на МКС.