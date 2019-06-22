США відмовилися від розробки системи ПРО, на яку вже витратили 1,2 мільярда доларів

Міністерство оборони США у четвер, 22 серпня, відмовилося від розробки нової системи протиракетної оборони, на яку вже витрачено 1,2 мільярда доларів, повідомляє агенція АР.

Причина відмови від нової розробки системи ПРО полягає у значних проблемах, пов'язаних із розробкою проєкту, а робота над їхнім виправленням буде або нездоланною або потребуватиме ще більше грошей, зазначає агентство.

Наразі у Пентагоні роздумують над тим, чи потрібно починати нові розробки щодо оборони проти балістичних ракет міжконтинентального діапазону або нових типів ракет.

Нині Пентагон має 44 ракетні перехоплювачі, які розташовані переважно на Алясці. Кожен перехоплювач призначений для запуску з-під землі і може вилітати за межі атмосфери Землі та випускати спеціальний пристрій, який знищуватиме ціль. Цю зброю вже випробували, але ніколи не застосовували в боях.

Пентагон попросив Boeing перепроєктувати саме цей пристрій, щоб він міг бути ще надійнішим для оборони проти міжконтинентальних ракет. Раніше у Північній Кореї заявляли, що будують саме такі ракети для націлювання на США.

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