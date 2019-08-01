США відклали запровадження мит на деякі товари з Китаю

США відклали запровадження додаткових 10-відсоткових мит на деякі китайські товари, що мали набрати чинності з 1 вересня. Як повідомив у вівторок, 13 серпня, офіс торговельного представника США, мита на мобільні телефони, ноутбуки, ігрові приставки, ком'ютерні монітори, одяг та взуття з Китаю відтерміновані до 15 грудня. Водночас мита на інші товари зі списку наберуть чинності 1 вересня, як і було заплановано.

Окрім того, США виключили деякі товари з митного списку з огляду на їхню важливість для сфер "охорони здоров'я, безпеки та інші фактори". Конкретні товари, виключені зі списку, мають бути оприлюднені згодом. Як повідомило міністерство торгівлі Китаю, їхні представники обговорили ситуацію з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном та торговельним представником США Робертом Лайтхайзером, а також планують провести повторні телефонні переговори через два тижні.

Коментуючи рішення про відтермінування мит, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація пішла на цей крок, щоб не нашкодити американським покупцям напередодні традиційних різдвяних покупок. "Ми робимо це для різдвяного сезону", - розповів він журналістам.

Відтермінування нових мит на китайські товари в США позитивно сприйняли інвестори, які були занепокоєні ескалацією торговельної суперечки між двома країнами, що триває вже понад рік. Фондові біржі відреагували на новини про відтермінування мит підвищенням вартості акцій низки компаній, серед яких Apple, Mattel та Steve Madden.

У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Зокрема, у серпні Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпортні товари з Китаю загальним обсягом 300 мільярдів доларів. Саме цього запланованого підвищення і стосується нинішнє відтермінування.

Останні торговельні переговори між США та Китаєм у липні завершилися без конкретних результатів, однак сторони домовилися продовжити їх у вересні.