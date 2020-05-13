 США внесли до ″чорного списку″ 33 компанії з КНР через репресії проти уйгурів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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США внесли до "чорного списку" 33 компанії з КНР через репресії проти уйгурів

Міністерство торгівлі США внесло в "чорний список" 33 китайські компанії і організації. Вони на думку американської влади, мають відношення до утисків прав уйгурів у Китаї.

США внесли до чорного списку 33 китайські компанії через репресії проти уйгурів

США внесли до "чорного списку" 33 китайські компанії через репресії проти уйгурів

Міністерство торгівлі США повідомило в п'ятницю, 22 травня, що внесло в "чорний список" 33 китайські компанії і організації, які, на думку американської влади, пов'язані з утисками прав уйгурів.

Як повідомляє пресслужба міністерства торгівлі США, у цей "чорний список" додали одну державну установу і вісім компаній. "Ці дев'ять установ є співучасниками порушень прав людини та зловживань, здійснених під час китайської кампанії репресій, масових свавільних затримань, примусової праці та нагляду за уйгурами", - заявили у міністерстві торгівлі США.

Також до цього списку додали ще 24 урядові та комерційні організації. В американському міністерстві заявляють, що ці організації та установи мають зв'язок з китайськими військовими, оскільки здійснюють торговельні операції, зокрема, в інтересах армії КНР.

На усі компанії та організації зі списку накладаються обмеження на придбання американських товарів, а також інших товарів, вироблених за кордоном за участю США або на основі американських технологій.

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході країні утримається мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.

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