США випробували крилату ракету вперше після розірвання ДРСМД

США провели випробування крилатих ракет дальністю понад 500 кілометрів, повідомив у понеділок, 19 серпня, Пентагон. Випробування, які стали першими після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), відбулись 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Запуск таких ракет був заборонений ДРСМД, повідомила агенція Reuters.

Ракета влучила в ціль, що знаходиться на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску. Результати випробувань можуть бути використані для розробки зброї середньої потужності, додали в міністерстві оборони США.

Нагадаємо, договір про РСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксувал відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД. Договір офіційно припинив діяти 2 серпня.

Після цього глава Пентагону повідомив, що США прискорюють розробку нових ракетних систем. Країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Між тим президент США повідомив про обговорення можливості укладання нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм.