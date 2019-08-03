 США випробували крилату ракету вперше після розірвання ДРСМД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Новини

США випробували крилату ракету вперше після розірвання ДРСМД

Вперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети дальністю понад 500 кілометрів, запуск якої раніше був заборонений.

Випробування ракети на острові Сан-Ніколас

Випробування ракети на острові Сан-Ніколас

США провели випробування крилатих ракет дальністю понад 500 кілометрів, повідомив у понеділок, 19 серпня, Пентагон. Випробування, які стали першими після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), відбулись 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Запуск таких ракет був заборонений ДРСМД, повідомила агенція Reuters.

Ракета влучила в ціль, що знаходиться на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску. Результати випробувань можуть бути використані для розробки зброї середньої потужності, додали в міністерстві оборони США.

DW.COM

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Нагадаємо, договір про РСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксувал відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД. Договір офіційно припинив діяти 2 серпня.

Після цього глава Пентагону повідомив, що США прискорюють розробку нових ракетних систем. Країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Між тим президент США повідомив про обговорення можливості укладання нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм.

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