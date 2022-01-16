Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) - група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СЦКК".