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СЦКК

Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) - група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СЦКК".

Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС

Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС 16.01.2022

За даними української сторони СЦКК, лише за 15 січня на територію ОРДЛО стягнули 275 одиниць військової техніки всупереч мінським домовленостям.

На Донбасі 18 квітня загинув український військовий - ООС

На Донбасі 18 квітня загинув український військовий - ООС 19.04.2021

Один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення на Донбасі 18 квітня, повідомив пресцентр ООС.
Київ розгорнув спостережні групи вздовж усієї лінії розмежування

Київ розгорнув спостережні групи вздовж усієї лінії розмежування 11.04.2021

У штабі ООС повідомили про розгортання на лінії розмежування спостережних груп. Їхнє завдання - контролювати режим припинення вогню та завадити провокаціям з боку бойовиків.
На Донбасі 19 березня загинув український військовий

На Донбасі 19 березня загинув український військовий 20.03.2021

Як і днем раніше, цієї п'ятниці на Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий.
Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати

Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати 04.09.2019

За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК.
Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир'я

Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир'я 08.05.2019

Бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі, заявила українська сторона. Представники сепаратистів заперечують це та запевняють, що дотримуються перемир'я.
Київ: На КП на Донбасі померли двоє людей

Київ: На КП на Донбасі померли двоє людей 06.01.2019

Під час очікування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Майорськ" протягом дня померли двоє літніх людей. Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійські сепаратисти продовжують створювати труднощі на блокпостах.
На Донбасі загинув один український солдат - Київ

На Донбасі загинув один український солдат - Київ 28.10.2018

Проросійські бойовики 15 разів обстріляли українські позиції протягом останньої доби. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець, повідомили в Києві.

Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі

Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі 24.05.2018

На Донбасі нині найгірший від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту. Причина - недотримання мінських угод. Про це в інтерв'ю DW розповів перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.

Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії

Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії 20.04.2018

ЄС вважає, що для захисту цивільної інфраструктури потрібна воля Росії щодо повернення до СЦКК та впливу на сепаратистів. Через консервацію Донецької фільтрувальної станції без води залишаються сотні тисяч.

На Донбасі тривають обстріли, бойовики збили безпілотник ОБСЄ

На Донбасі тривають обстріли, бойовики збили безпілотник ОБСЄ 02.04.2018

Проросійські бойовики за минулу добу 38 разів обстрілювали сили українських військових на Донбасі. Вони також збили один безпілотник місії ОБСЄ, повідомиа українська сторона СЦКК.

Александер Гуґ: Існує рішення продовжувати бойові дії на Донбасі

Александер Гуґ: Існує рішення продовжувати бойові дії на Донбасі 08.02.2018

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ в інтерв'ю DW розповів, що за 2017 рік ЗСУ та бойовики на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження.
СЦКК: Донбасу загрожує екологічна катастрофа

СЦКК: Донбасу загрожує екологічна катастрофа 03.02.2018

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила про неможливість проведення робіт на критичних об'єктах інфраструктури Донбасу через відсутність гарантій безпеки для робітників з боку сепаратистів.
Волкер побачив певну зміну позиції РФ щодо присутності місії ООН на Донбасі

Волкер побачив певну зміну позиції РФ щодо присутності місії ООН на Донбасі 29.01.2018

Позиція Росії щодо розміщення на Донбасі миротворчого контингенту ООН стала більш відкритою, повідомив спецпредставник США Курт Волкер. Утім, Вашингтон розчарований бездіяльністю РФ у врегулюванні української кризи.
Ґабріель: Берлін - за озброєну миротворчу місію ООН на всьому Донбасі

Ґабріель: Берлін - за озброєну миротворчу місію ООН на всьому Донбасі 03.01.2018

Німеччина підтримує "сильну миротворчу місію ООН" на Донбасі. Глава МЗС ФРН Ґабріель також пообіцяв працювати над поверненням росіян до СЦКК.
Новорічне перемир'я: Меркель і Макрон вимагають стійкого режиму тиші на Донбасі

"Новорічне перемир'я": Меркель і Макрон вимагають стійкого режиму тиші на Донбасі 23.12.2017

Канцлерка ФРН та президент Франції стурбовані дотриманням перемир'я на Донбасі. Вони нагадують, що альтернатив мирному вирішенню конфлікту немає.

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