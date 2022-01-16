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Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) - група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СЦКК".
Позиція Росії щодо розміщення на Донбасі миротворчого контингенту ООН стала більш відкритою, повідомив спецпредставник США Курт Волкер. Утім, Вашингтон розчарований бездіяльністю РФ у врегулюванні української кризи.