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"Східне партнерство"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східне партнерство". "Східне партнерство" є проектом Євросоюзу в межах політики добросусідства ЄС.

Проект "Східне партнерство" стартував 2009 року. Він охоплює шість пострадянських країн Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Проект спрямовано передусім на підтримку процесу реформ у цих країнах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень? 10.03.2022

Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.

Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет

Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет 21.02.2022

Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив по-новому подивитися на речі й замислитися: що робити з вразливістю країни у випадку можливої російської агресії?
Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021)

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021) 16.12.2021

На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.
Східне партнерство бере курс на безпеку та вирішення конфліктів (відео)

"Східне партнерство" бере курс на безпеку та вирішення конфліктів (відео) 16.12.2021

У Брюсселі відбувся шостий саміт "Східного партнерства". Як Зеленський радив відкривати "вікно діалогу" з Росією та чи можлива позитивна атмосфера між Алієвим і Пашиняном, - у репортажі DW.
Зеленський: Санкції потрібні до ескалації з боку Росії, а не після

Зеленський: Санкції потрібні до ескалації з боку Росії, а не після 15.12.2021

Під час саміту "Східного партнерства" в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції ЄС повинні запобігти ескалації конфлікту з боку РФ, а після атаки будуть вже неефективними.
Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України

Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України 15.12.2021

Словенія стала вже сьомою європейською країною, яка підписала декларацію про підтримку прагнень України стати членом ЄС.
Шостий саміт Східного партнерства: гроші від ЄС замість перспективи

Шостий саміт "Східного партнерства": гроші від ЄС замість перспективи 15.12.2021

Після кількох перенесень ЄС проведе шостий саміт "Східного партнерства" у Брюсселі. Чого Україні від нього очікувати та як Євросоюз намагається вдихнути життя у "Східне партнерство".
Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19

Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19 13.12.2021

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 150 мільйонів доларів, Європейський інвестиційний банк - ще 50 мільйонів євро для прискорення вакцинації від коронавірусу.

Зеленський і Макрон обговорили розблокування нормандського формату

Зеленський і Макрон обговорили розблокування "нормандського формату" 10.12.2021

Лідери України та Франції обговорили телефоном розблокування "нормандського формату". Згодом Макрон зателефонує Путіну.
Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу

Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу 30.11.2021

Прем'єри України, Грузії та Молдови відвідали Брюссель для підготовки саміту "Східного партнерства". Денис Шмигаль закликав ЄС визнати європейську перспективу країн "Асоційованого тріо".

Президент Литви виступає за інтеграцію України, Грузії та Молдови до ринку ЄС

Президент Литви виступає за інтеграцію України, Грузії та Молдови до ринку ЄС 21.10.2021

Литовський президент Гітанас Науседа виступає за те, аби Україну, Грузію та Молдову було повністю інтегровано до внутрішнього ринку Євросоюзу. Про це заявив на саміті ЄС у Брюсселі.
Європарламент: Росія Путіна - найбільший виклик безпеці Європи

Європарламент: Росія Путіна - найбільший виклик безпеці Європи 16.09.2021

Європарламент прийняв резолюцію про Росію, де називає режим Путіна найбільшим викликом безпеці Європи і рекомендує ЄС посилити санкційні можливості і знизити залежність від нафти і газу з РФ.
Голова Єврокомісії хоче активніше підтримувати Східне партнерство

Голова Єврокомісії хоче активніше підтримувати "Східне партнерство" 15.09.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі своєю ключовою річною промовою. Серед зовнішньополітичних пріоритетів: підтримка "Східного партнерства", інвестиції в дороги та Європейський оборонний союз.
ЄС збільшив допомогу для вакцинації у країнах Східного партнерства

ЄС збільшив допомогу для вакцинації у країнах "Східного партнерства" 10.08.2021

Єврокомісія майже вдвічі збільшила обсяг допомоги для прискорення вакцинації від коронавірусу в країнах "Східного партнерства", у тому числі й в Україні.
Єврокомісія: країни Східного партнерства добре виконують умови безвізу

Єврокомісія: країни "Східного партнерства" добре виконують умови "безвізу" 04.08.2021

У Брюсселі задоволені тим, як держави "Східного партнерства" й Західних Балкан виконують умови безвізового режиму з Євросоюзом. Між тим через пандемію COVID-19 українці понад рік не могли користуватись "безвізом" з ЄС.

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС 19.07.2021

Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дали старт "асоційованому тріо" на рівні глав держав.
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