На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східне партнерство". "Східне партнерство" є проектом Євросоюзу в межах політики добросусідства ЄС.

Проект "Східне партнерство" стартував 2009 року. Він охоплює шість пострадянських країн Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Проект спрямовано передусім на підтримку процесу реформ у цих країнах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.