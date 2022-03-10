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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східне партнерство". "Східне партнерство" є проектом Євросоюзу в межах політики добросусідства ЄС.
Проект "Східне партнерство" стартував 2009 року. Він охоплює шість пострадянських країн Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Проект спрямовано передусім на підтримку процесу реформ у цих країнах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.
У Брюсселі задоволені тим, як держави "Східного партнерства" й Західних Балкан виконують умови безвізового режиму з Євросоюзом. Між тим через пандемію COVID-19 українці понад рік не могли користуватись "безвізом" з ЄС.