Сутички у Політехнічному університеті Гонконгу тривають: ЄС закликає до деескалації

Внаслідок заворушень у Політехнічному університеті Гонконгу поліцейські затримали близько сотні студентів, повідомляє агенція dpa у вівторок, 19 листопада.

Водночас глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила журналістам, що силовики хочуть мирним шляхом вирішити "інциденти" в політехнічному університеті.

Як зазначає агенція, вже близько 600 студентів покинули університетське містечко, де з новою силою розгорілися протести. Близько 200 з них були молодше 18 років. Лам не сказала, скількох з них було заарештовано.

Зазначається, що неповнолітні змогли повернутися додому після того, як поліція зібрала їхні персональні дані. Лам закликала інших студентів припинити опір. Через заворушення у вівторок школи та дитячі садки залишилися закритими.

Минулого тижня університети у Гонконгу перетворилися на нові осередки протестів. Через це студентів раніше відправляли на канікули.

Під час сутичок у кампусі університету як поліція, так і учасники протестів неодноразово застосовували силу, повідомляли місцеві ЗМІ. При цьому радикальні учасники протестів кидали в поліцейських цеглини і "коктейлі Молотова", іноді використовуючи для цього саморобні катапульти на даху будівлі університету. Поліція у відповідь використовувала перцевий газ і задіяла водомети. Один з поліцейських днями був поранений в ногу стрілою з лука.

У ЄС закликають до деескалації

Тим часом верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала обидві сторони до деескалації. "Будь-яке насильство неприйнятне", - цитує її слова агентство AFP. За словами Могеріні, цей конфлікт можна вирішити за допомогою "серйозного діалогу". Також вона нагадала, що права на автономію Гонконгу передбачають дотримання правила "Одна країна, дві системи".

У свою чергу, США також заявили, що "серйозно стурбовані" через насильство у Гонконгу. Державний секретар США Майк Помпео в понеділок, 18 листопада, закликав обидві сторони до стриманості. Він наголосив, що основну відповідальність за припинення насильства несе уряд Гонконгу.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.