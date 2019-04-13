Сутички та затримання під час першотравневих демонстрацій у Парижі

Під час традиційних першотравневих демонстрацій профспілок та лівих сил у столиці Франції Парижі виникли численні сутички між радикально налаштованими активістами та поліцією. В південній частині Парижа поліція в середу, 1 травня, застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ з метою розігнати натовп. Як повідомляє кореспондент AFP, один з демонстрантів отримав травму голови. За даними французького телеканалу BFMTV, на який посилається агенція новин dpa, в Парижі упродовж дня було затримано близько 250 осіб.

Поліція повідомила, що в головній акції профспілок у Парижі взяли участь близько 16 тисяч демонстрантів. Натомість ЗМІ називають іншу цифру - до 40 тисяч учасників. Крім членів профспілок, до акції приєдналися і представники руху "жовтих жилетів", а також й схильні до насильницьких дій активісти анархістського "чорного блоку", передає інформагенція Reuters. За порядком у місті стежать близько 7400 правоохоронців.

У відповідь на дії хуліганів поліція застосувала сльозогінний газ

Представники ультралівої профспілки CGT звинуватили французьку поліцію в "безприкладному придушенні" виступів громадян у відповідь на "насильницькі дії" окремих учасників виступів. Повідомляється, що генеральний секретар CGT теж постраждав від дії сльозогінного газу.

Загалом у Франції в акціях з нагоди Дня праці, за оцінками поліції, взяли участь близко 150 тисяч осіб.

Уряд задіяв у столиці 7,4 тисячі правоохоронців

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон зажадав від правоохоронних органів країни рішучих дій проти хуліганів з огляду на можливі заворушення під час масових акцій 1 травня в країні. Очільник столичної поліції Дідьє Лальман заборонив демонстрації у деяких районах міста, зокрема, на Єлисейських полях. За розпорядженням столичної влади, на маршрутах проведення акцій зачинили ресторани та крамниці. Правоохоронці очікували цього дня в столиці до двох тисяч радикально налаштованих активістів зі всієї країни.

Нагадаємо, що у Франції не вщухають і виступи "жовтих жилетів". 27 квітня вони пройшли у Парижі, Страсбурзі, Монпельє, Марселі, Ліоні та Бордо. Загалом по країні МВС Франції нарахувало минулої суботи 23,6 тисячі мітингувальників - тижнем раніше їх було близько 28 тисяч.