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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "суспільне мовлення".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "суспільне мовлення". В Україні перший суспільний мовник офіційно з'явився в 2017 році, коли було зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України. Національну суспільну телерадіокомпанію України було утворено на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ДТРК "Культура", обласних державних ТРК. Керувати Суспільним телебаченням має Наглядова рада. Вона формується з представників громадськості й політичних фракцій ВРУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати на рахунку виступів в Росії, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу.
За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?