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Суспільне мовлення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "суспільне мовлення".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "суспільне мовлення". В Україні перший суспільний мовник офіційно з'явився в 2017 році, коли було зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України. Національну суспільну телерадіокомпанію України було утворено на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ДТРК "Культура", обласних державних ТРК. Керувати Суспільним телебаченням має Наглядова рада. Вона формується з представників громадськості й політичних фракцій ВРУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський відкинув звинувачення ведучої Суспільного на адресу ОП

Зеленський відкинув звинувачення ведучої Суспільного на адресу ОП 20.10.2021

Український президент Володимир Зеленський відкинув закиди ведучої передачі "Зворотний відлік" на Суспільному Мирослави Барчук в тиску на команду її політичного токшоу з боку Офісу президента.
Суспільний мовник UA: Перший звинуватив Офіс президента у тиску

Суспільний мовник "UA: Перший" звинуватив Офіс президента у тиску 20.10.2021

Ведуча токшоу "Зворотний відлік" на каналі "UA: Перший" заявила про тиск і шантаж з боку представників Офісу президента України. За її словами, чиновники контролюють, яких саме "слуг народу" мають запрошувати на ефіри.
Мінкульт пообіцяв надати Суспільному кошти для погашення боргу

Мінкульт пообіцяв надати "Суспільному" кошти для погашення боргу 28.02.2020

В українському мінкульті вирішили "наблизити фінансування" Суспільного мовника, щоб він міг погасити борг перед медіакомпанією Euronews на майже 11 мільйонів євро, через який були заблоковані його рахунки.

Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги

Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги 28.02.2020

Суспільний мовник України має сплатити майже 10,6 мільйона євро боргів перед компанією Euronews, успадкованих від колишньої державної Національної телекомпанії України. Рахунки "Суспільного" заблоковано.
Учасникам українського відбору на Євробачення заборонили виступати в Росії та Криму

Учасникам українського відбору на "Євробачення" заборонили виступати в Росії та Криму 16.10.2019

Для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати на рахунку виступів в Росії, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу.

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?

Із суду в Олівець: як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним

Із суду в "Олівець": як Зураб Аласанія повернув керівництво Суспільним 04.07.2019

Після майже півроку суперечок наглядова рада НСТУ скасувала своє рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії. Водночас реформа суспільного мовника України переживає екзистенційну кризу.
Наглядова рада НСТУ поновила на посаді керівника компанії Зураба Аласанію

Наглядова рада НСТУ поновила на посаді керівника компанії Зураба Аласанію 01.07.2019

Попереднє рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення контракту між НСТУ та Зурабом Аласанією скасовано. З 1 липня Аласанія поновлений на посаді голови правління НСТУ.
ЦВК: Дебати на Суспільному відбудуться 19 квітня о 21:00

ЦВК: Дебати на "Суспільному" відбудуться 19 квітня о 21:00 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським відбудуться 19 квітня на Суспільному телебаченні о 21:00. Перед цим на стадіоні проведуть "захід передвиборної агітації", пояснили у Центрвиборчкомі.
Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти.
Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні 04.04.2019

Очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.

Іспит для кандидата: чи відбудуться теледебати Порошенка і Зеленського?

Іспит для кандидата: чи відбудуться теледебати Порошенка і Зеленського? 03.04.2019

Час і місце теледуелі вже відомі. Та попри високий запит суспільства і заклики міжнародних спостерігачів, теледебати між кандидатами Порошенком і Зеленським можуть і не відбутися, застерігають оглядачі.

Коментар: Євробачення без MARUV - програли всі, крім Росії?

Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії? 26.02.2019

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко.
Рішення про відставку Зураба Аласанії відклали до травня

Рішення про відставку Зураба Аласанії відклали до травня 12.02.2019

Наглядова рада Національної суспільної телекомпанії України відклала до 6 травня рішення про відставку голови правління Зураба Аласанії, щоб її не пов'язували з президентськими виборами.
Зураб Аласанія: Президентські дебати тепер під питанням

Зураб Аласанія: Президентські дебати тепер під питанням 06.02.2019

DW поспілкувалася із головою "UA:Суспільне" Зурабом Аласанією та запитала про те, як він буде боротися за посаду, та вплив суперечки щодо його звільнення на роботу мовника.
Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова

Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова 02.02.2019

Усунення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України є провокацією та наступом на свободу слова, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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