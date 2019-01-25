 Суперечка щодо назви ″Македонія″ - як виникло македонське питання | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2019

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Європа

Суперечка щодо назви "Македонія" - як виникло македонське питання

Тривала суперечка щодо назви "Македонія" добігає фіналу - Греція ратифікувала угоду, підписану зі слов'янською сусідкою. Що було і що сталося?

Прапор з Вергінською зіркою - символом Стародавньої Македонії

Прапор із Вергінською зіркою - символом Стародавньої Македонії

Той, хто має намір зрозуміти причини цієї унікальної суперечки, повинен зануритися в історію: в античному регіоні Македонія народився Александр Великий. Він був учнем Аристотеля, який поряд із Сократом та Платоном вважається засновником давньогрецької філософії. Пізніше цар Александр Македонський, більше відомий як полководець-завойовник, спочатку захопив грецькі міста, а потім завдяки успішним воєнним кампаніям підкорив території Сирії, Палестини та Єгипту і навіть вторгнувся в Індію. Після його смерті у 33-річному віці у 323 році до н. е. імперія Александра Македонського розпалась, а сліди грецького минулого у багатьох регіонах, особливо в Азії, швидко зникли.

Утім, багато людей у Греції донині вважають його "найславнішим греком усіх часів". Щонайменше 400 років "Македонією" називається географічний регіон на південному сході Європи, який доволі довго перебував під Османським пануванням. Після Першої світової війни більша частина цього регіону з його мультинаціональною столицею Салоніками відійшла Греції. Після Другої світової війни комуністи заснували Югославську федерацію, яка мала спільний із Грецією кордон. Її південний адміністративний суб'єкт називався "Республікою Македонією". І після розпаду Югославії у 1991 році цей регіон проголосив незалежність саме під цією назвою.

Александр Македонський - найславетніший грек і найвизначніший македонець усіх часів

Александр Македонський - найславетніший грек і найвизначніший македонець усіх часів

У Республіці Македонії Александра Македонського назвали "найславетнішим македонцем усіх часів". Зважаючи на нестабільну ситуацію в регіоні, саме це, із грецької точки зору, і стало вирішальним моментом для конфронтації, пояснює політолог Йоргос Цогополус. "Тільки у цьому зв'язку, власне, спір і розпочався після завершення "холодної війни", - пояснює він у розмові з DW. - Греція вважає, що назва "Македонія" суперечить її економічним інтересам та навіть означає майбутні зазіхання на її територію - адже регіон Македонія розташований на території трьох держав - колишньої Югославії, Греції та Болгарії".

"Помилка" грецької сторони

Чи справді північні сусіди Греції зазіхають на її територію? На початку ХХ століття у Скоп'є були спроби націоналістичного руху Внутрішня македонська революційна організація об'єднати "усю Македонію", включно з Салоніками. На той час націоналізм у регіоні був дуже поширений. Але після проголошення незалежності Республіки Македонії у 1991 році її перший президент Кіро Глігоров однозначно заявив, що у його країні живуть слов'яни, які не мають нічого спільного із грецькими сусідами. Це була спроба заспокоїти скептиків по той бік кордону.

І це майже вдалося: за посередництва ЄС Глігоров та тодішній прем'єр Греції Константінос Міцотакіс у 1992 році, здавалось, дійшли згоди щодо компромісної назви "Нова Македонія". Однак Міцотакіс в останній момент відмовився під підписання угоди - через побоювання, що такий крок не підтримають у його власній партії. Щоб запобігти загостренню, Афіни та Скоп'є за посередництва ООН погодили тимчасову назву "Колишня Югославська республіка Македонія".

У Греції поняття набуло повсякденного характеру, але у світі закріпилось звичне "Республіка Македонія". Політолог Цогополус вважає, що Греція припустилася помилки, коли не змогла або не захотіла ініціювати компромісне рішення. "З часом усі держави мусили визнавати Республіку Македонію під її конституційною назвою", - пояснює він і каже, що визначальним у цьому було визнання країни Вашингтоном у 2004 році.

Зоран Заєв (л) та Алексіс Ципрас після підписання історичної угоди

Зоран Заєв (л) та Алексіс Ципрас після підписання історичної угоди

Передумова для вступу до НАТО та ЄС

Утім, козирі залишались у руках Греції: вона могла блокувати вступ сусідки до НАТО чи ЄС. На цей однозначний тиск із боку Афін на саміті НАТО у 2008 році відповіли тим, що умовою вступу до Альянсу є вирішення суперечки щодо назви. Уряд у Скоп'є тим часом скаржився на неправомірні дії Афін. Мала початись нова фаза холодного конфлікту.

Однак сталось не так: в Афінах ніби усвідомили, що в назві сусідньої країни повинно міститись посилання на Македонію. А у Скоп'є сформувалась опозиція авторитарному прем'єрові Ніколі Груєвському. Після зміни урядів в обох країнах настав слушний момент для зближення. У 2018 році прем'єри Греції Алексіс Ципрас та Республіки Македонії Зоран Заєв підписали компромісну угоду, за якою слов'янська сусідка Греції має називатись "Північною Македонією".

Політолог Цогополус вважає, що угода відкриває нові можливості для співпраці обох країн, особливо у сфері туризму. "Прикладом цього є грецький авіаперевізник Aegean Airlines, який кілька тижнів тому відкрив новий рейс Афіни - Скоп'є. Раніше подібного не було", - каже експерт. Відносини між народами він характеризує як дружні. "Проблем, окрім спору щодо назви, не було. Грецькі фірми працюють у Республіці Македонії та належать до найбільших інвесторів і торгових партнерів у сусідній країні", - пояснює Цогополус.

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Європерспективи країн Західних Балкан

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Прапор з Вергінською зіркою - символом Стародавньої Македонії

Суперечка щодо назви - як виникло македонське питання

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